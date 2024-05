Tras volverse viral por golpear a un hombre que agredía a una mujer en un cine, el boxeador Antonio Barrul enfrenta momentos complicados.

Esto porque el sujeto al que dejó en el piso con sus puños decidió denunciarlo ante la justicia española.

Así lo dio a conocer en las últimas horas el reconocido programa deportivo hispano, El Partidazo de COPE.

“El presunto maltratador ha denunciado a Antonio Barrul por la agresión cometida para intentar defender a la mujer y a su hija”, confirmaron en medio de un contacto con el púgil.

El respaldo del boxeo a Barrul

La nueva información llega luego que distintas asociaciones de la disciplina salieran a respaldar públicamente a Barrul.

“No es cierto que se exponga a una sanción federativa”, dijo, por ejemplo, el presidente de la Federación Española de Boxeo (FeBoxeo) Felipe Martínez.

“Parar a un energúmeno así es totalmente justificable”, afirmó, por su parte, Arantxa Lorenzo, presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León.

Barrul, por su parte, justificó su actuar manifestando que “yo no soy así, pero me han criado con unos valores, que no puedo permitir que golpeen a una mujer y a una niña”.

“Me arrepiento de que los niños vieran todo eso, pero me sentiría poco hombre si no hubiese actuado. Además, creo que los niños también tienen que tomar conciencia de que el maltrato no se puede permitir y de que hay que ponerle freno sí o sí”, cerró.