Una acalorada interpretación de la canción Te Felicito, protagonizó una diputada paraguaya en medio de una sesión en la Cámara, donde incluso imitó los pasos de baile de Shakira que ya son tendencia.

Se trata de Kattya Mabel González, del partido de centroizquierda Encuentro Nacional, la diputada al parecer se encontraba discutiendo con legisladores, con quienes no había logrado llegar a un acuerdo en ese momento.

González se refirió al déficit habitacional en el país y usó las palabras de Shakira para criticar a diputados de la oposición. Fue ahí que visiblemente molesta decidió interpretar la popular canción.

“De esta unidad me queda si no decirle: Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúas, les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo“, aseveró a la vez que intentaba imitar la coreografía de la misma Shakira.

La diputada Shakira no existe La diputada Shakira: pic.twitter.com/cUjaGmR5oB — ernesto (@ernestoserrano_) October 27, 2022

“Tenemos que recurrir a la creatividad”, dice la diputada paraguaya

El extracto del momento se viralizó rápidamente en redes sociales y aunque la mayoría esperaba vergüenza por parte de la diputada, González no se retractó de sus actos.

Incluso ella misma retuiteó el video en su perfil oficial de Twitter la tarde del jueves. Así mismo compartió algunas noticias al respecto y accedió a hablar con el noticiero argentino A24.

“En realidad es un recurso que nosotros utilizamos a lo largo de este periodo parlamentario“, admitió. “Hay que tener en cuenta que hay una profunda crisis de representación a nivel regional y también en Paraguay”, puntualizó.

“La gente ya no cree en sus congresos y que los senadores y diputados puedan darle alguna solución a los problemas que les aquejan. La política se ha desentendido mucho de la vida cotidiana del ciudadano y en ese sentido a veces las minorías tenemos que recurrir a la creatividad para llamar un poco la atención“, afirmó.