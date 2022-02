Un trabajador mexicano dejó en evidencia en las redes sociales a un insistente cliente que le mandaba mensajes casi a la medianoche, exigiendo que viera un asunto laboral. “Yo no trabajo 24/7”, fue parte de la respuesta que sin esperarlo se volvió un fenómeno viral.

“Seguramente, esto me va a meter en un broncón mañana en la oficina, pero de que se siente bien, se siente muy bien”, dijo Iván Nava tras compartir en Twitter la serie de mensajes que su cliente le mandaba mensajes a altas horas de la noche.

En las capturas de la conversación vía Whatsapp se observa que esta persona dice que le urge hablar con él sobre un evento que tenían agendado para el fin de semana. “Contesta, me urge hablar contigo”, dice el primer mensaje enviado a las 23:39. “Necesito aclarar unos puntos del evento del fin de semana. ¿Me puedes tomar la llamada”, le dice luego a las 23:40.

Tras una serie de llamadas perdidas, se puso más agresivo. “Con una chingada (insulto mexicano), veo que estás en línea. ¡Contesta!”, expresa.

Seguramente esto me va a meter en un broncon mañana en la oficina, pero de que se siente bien, se siente bien, y muy bien 😆. pic.twitter.com/lRf1zHjH0A — 🔥 Ivan Nava 🔥 (@IvanNavaMx) February 22, 2022

“Yo no trabajo 24/7”, la respuesta que generó opiniones divididas

Ante la insistencia, Iván respondió: “No, a ver, permíteme, Francisco, yo no trabajo 24/7 y te pido que, por favor, midas tus palabras, ya en alguna ocasión tuvimos un problema por tus modos de tratar a mi gente”.

“A partir de ahora entrego tu cuenta a otro director y a mi déjame de chingar. No me interesa trabajar con un patán, mandón, soberbio y arrogante como tú. Que tengas buena noche”, sentenció.

Luego de que la publicación se viralizara masivamente, muchos apoyaron al joven trabajador, diciendo que estaba bien poner límites a los abusos de algunos clientes.

“¡Bravísimo! No importa quién sea, se debe poner un ‘hasta aquí’ a quien quiera abusar de ti o tu equipo. No son horas, no son modos. Existe un horario de trabajo y se debe respetar, eso ya raya en el acoso”, comentó un usuario.

No obstante, para otros fue una respuesta inadecuada, ya que debió contestar y evaluar la urgencia, además de señalar que no se esforzaba lo suficiente por su trabajo.

“Te ofendió porque no lo aclaraste la situación. No sabes qué tan urgente sea y al final del día es cliente. Es un director. Sus presiones son diferentes a las tuyas y te pagan por atenderlo. La empresa estará mejor sin ti. Suerte encontrando un lugar donde no haya presión”, dijo otro cibernauta.

Una historia viral con final feliz para el trabajador

Tras el incidente, el hombre contó que el gerente de recursos humanos lo llamó al día siguiente a una reunión para “negociar”. “No sé si esto sea bueno o malo, no sé qué es lo que quiera negociar”, afirmó.

Luego, confirmó que no había sido despedido ni amonestado por lo que hizo. “El dueño de la empresa y el cliente me pidieron ayuda para sacar adelante el proyecto, ni me corrieron, ni me regañaron, ni me van a correr”, indicó.

“Primero que nada, gracias por sus tuits de apoyo, por su amor, sus recomendaciones, sus ofertas para asesorarme y hasta ofertas de empleo. Hace un momento hablé con el socio más importante de la empresa en la que trabajo y me dijo que tengo su TOTAL apoyo”, expresó, tal como consignó el diario mexicano El Heraldo.

“Me siento bien conmigo mismo. Sé que, si no le hubiera puesto un alto a esta persona, las groserías y el maltrato hubieran crecido, pues no era la primera vez que lo hacía. Nadie se merece eso. Todos, sin importar jerarquía, merecemos un trato justo, respetuoso y digno en nuestro ámbito laboral y en cualquier ámbito de nuestras vidas. La dignidad no se negocia”, concluyó en otro Tweet.