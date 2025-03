Máximo Napa Castro, un pescador peruano de 61 años, estuvo perdido en altamar por más de 90 días, desde el 7 de diciembre del año pasado hasta que fue finalmente encontrado esta semana cerca de aguas ecuatorianas.

Después de recibir atención médica, la noche de este sábado 15 de marzo el hombre llegó finalmente a su hogar ubicado en la provincia de Pisco, en la región de Ica, donde fue recibido por sus familiares, amigos, vecinos y sus compañeros de oficio con carteles y pancartas.

Pescador que estuvo 95 días varado en altamar cuenta cómo sobrevivió

Según recogió nuestro medio asociado, RPP, tras abrazar a su madre y al resto de sus familiares, Napa Castro brindó detalles sobre cómo hizo para sobrevivir en altamar. Sobre ello, aseguró que su fe en Dios y el recuerdo de sus hijos y su madre le dio fuerzas para seguir, pese a sus precarias condiciones.

“Quiero agradecer a Dios, porque nunca me abandonó. Siempre tuve fe. Me quedaba cinco días sin comer, seis días sin comer, de repente venía la lluvia y decía no voy a morir, porque tengo a mis hijos y mi madre. Después aguanté 15 días sin comer, sin tomar agua. Gracias a Dios y a una tortuga que tomé su sangre, estoy aquí, hermanos”, manifestó.

“Siempre cuando estaba en las últimas, llovía. Cuando yo estaba agonizando, no me podía ni mover, aparece la tortuga, estaba hueso. Cuando pongo las manos en el agua, la tortuga se me apega y la agarró, se voltea y la ‘chapo’ de la patita de atrás con mi última fuerza. Cuando la tortuga llega a la cubierta, no me quedaba de otra, le corto la yugular y me entierro a tomarme su sangre, me mantuvo un día más. Cuando me ponía la cucaracha a la boca, quería vomitar, pero no lo hacía, porque me moría de hambre”, acotó.

En esa misma línea, Napa contó que, en el día 95 de su naufragio y cuando se quedaba casi sin fuerzas, apareció un helicóptero ecuatoriano. Posteriormente, los pilotos de esta unidad, entre ellos un hombre llamado Wilson, solicitaron el apoyo de un buque para que lo rescataran a 388 millas de la costa, frente al puerto de Chimbote.