Francisca Lavandero nació en Los Ángeles, región del Biobío. La modelo de 24 años hoy es parte del largo listado de candidatas que disputarán la corona de Miss Chile para representar al país en el certamen de belleza mundial.

“Uno puede compatibilizar dos cosas muy opuestas e inspirar a las demás personas”, expresa la joven en conversación con BioBioChile. Aquello porque Lavandero, además de modelo, es piloto comercial.

“Yo siempre, desde muy chiquitita, supe que quería hacer algo diferente; que no quería estar como sentada en un escritorio”, confesó.

Francisca relata una historia: cuando pequeña, tras ver la publicidad de una aerolínea chilena donde aparecía una mujer piloto, reafirmó su pensamiento. “(La piloto) invitaba a más niñas a seguir ‘los caminos del aire"”, dijo.

“Yo dije ‘ah, no puede ser, qué genial’. Dije ‘ésta es mi señal, voy a tener que hacerlo‘. De ahí he hecho todo lo posible para ser piloto, y siempre he tenido el apoyo de mis papás”, agregó.

Lavandero se ayuda de las plataformas digitales para difundir su día a día. “En mis redes sociales siempre estoy mostrando lo que son los vuelos; cómo es la vida de una mujer piloto“, expresó.

“Siempre me llegan muchos mensajes de niñas o de mujeres que me dicen ‘Me encantaría hacer lo que tú haces’, entonces, es muy bonito poder ocupar la plataforma que me está brindando Miss Universo Chile para poder motivar a más niñas” continúa Francisca.

La angelina dio sus primeros pasos en el mundo de los concursos nacionales a los 18 años, detalla el Instagram oficial de Miss Universo Chile.

El mismo perfil menciona algo que Lavandero también nos cuenta: el 2021 fue parte de la Fuerza Aérea de Chile.

“El 2019 hice el curso de piloto privado civil, y después quise seguir mi vida aeronáutica, así que entré a la Fuerza Aérea (…), después me di cuenta que a la Fuerza Aérea, bueno, se sabe que antes de ser piloto, son militares”, relató la candidata.

“Y para ser piloto tenía que esperar cuatro años. Recién ahí podía postular como piloto, y nosotros, en mi curso, éramos 100 cadetes y solamente 30 quedaban en rama ‘Aires’“, explica la profesional”.

“Preferí dar un paso al lado porque era mucho tiempo la espera de cuatro años”, argumentó la chilena, motivo por el cual terminó siendo piloto comercial.

¿Por qué los concursos de belleza?

“He tratado de incentivar a la gente a que conozca un poco más el enfoque que tienen los concursos de belleza hoy en día, porque, efectivamente, antes los concursos lo que buscaban era la mujer perfecta“, contrasta la joven.

“Idolatraban por ser bella físicamente, pero hoy en día es completamente diferente. La mayoría de las mujeres que postulan a los concursos de belleza son profesionales, tienen su carrera, son mujeres súper inteligentes“, opinó.

“Ya no se basa solamente en un estereotipo de belleza física, sino que buscan una mujer bella integralmente (…), todas las que estamos postulando somos estudiantes, o estudiantes profesionales, o ya son profesionales, pero todas somos muy empoderadas”, enfatiza Lavandero.

El viernes recién pasado fue el Día de la Mujer; jornada ya más conocida como 8M. En aquel contexto, Francisca dijo considerarse una “mujer que lucha por los derechos de las mujeres; que lucha por la igualdad de las mujeres”.

“Pero siempre lo hago en relación a mi carrera, porque para mí esa es mi forma de decir ‘bueno, si yo pude, otras mujeres también pueden’“, complementó.

“La igualdad también va de la mano con que no que las mujeres tengan más derechos, sino que sea igualdad para los hombres y para las mujeres“, añadió.

En este contexto, cuando se le consulta qué piensa sobre el aborto, Lavandero responde que en su posición como concursante de belleza, no puede “tener una postura tan fuera de lo políticamente correcto”

“Al final yo al ir a otro país representando a Chile, estoy representando a todo mi país. Si yo tengo una postura muy personal, al final se puede un malentender lo que yo quiero decir“, explica.

Al invitarla a soñar sobre un posible triunfo respecto al certamen nacional y sus planes si aquello sucediera, Francisca responde muy segura: “Lo que quiero es seguir haciendo los proyectos sociales que hago“.

“Estoy trabajando con un hogar de ancianos cerca de Los Ángeles (…), me gustaría seguir trabajando con ellos y poder hacer que más gente conozca este hogar y que más gente pueda contribuir“, confiesa.

“También me gustaría ser una motivación para más niñas y que se den cuenta que, al final, las mujeres podemos lograr lo mismo que cualquier persona; que todos los hombres, y que las mujeres que participan en concursos de belleza ya no son las mujeres bonitas físicamente, sino que son mujeres integrales“, reitera.

En caso de no ganar, Francisca revela que le gustaría postular a una aerolínea nacional y poder seguir trabajando como piloto comercial.