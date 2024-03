Javiera Menares es una de las modelos chilenas más exitosas en el último tiempo. En su carrera puede presumir de haber desfilado en pasarelas de París, Cannes, Nueva York, Buenos Aires y Chile.

A ello también suma varias anécdotas, como haber maravillado al propio Gary Oldman durante un evento en la Riviera Francesa.

Su presente es Iquique, donde disfruta de su trabajo alejada de las pasarelas y el espectáculo, aunque no les cierra las puertas, para nada.

Menares se inició en las pasarelas años atrás. En conversación con BioBioChile, ella misma reconoció que apenas vio la oportunidad de estar en Europa no lo pensó dos veces.

“Fui a desfilar a Tiffany Fashion Week París, para mostrarme más como modelo de alta costura. Luego me fui al Festival de Cannes, después empecé a desfilar en Italia y así partí. Porque la verdad es que en Europa tú te tomas un tren y llegas a distintos países en un par de horas”, indicó.

“Después se me ofreció irme a Nueva York a desfilar a ‘Tiffany Fashion Week Nueva York’ y por último terminé en el desfile que fue de Pinamar Moda Look en Argentina. Ahí compartí desfile con Valeria Maza o Julieta Prandi, las top de las top en Argentina”, añadió.

Fuera de aquello, Javiera reconoce que trabajar para diseñadores en Europa y Estados Unidos es más difíciles que en países latinoamericanos.

“La verdad es que la pasarela europea en sí es muy distinta a la pasarela latinoamericana. Se desfila de una manera totalmente distinta. Por lo mismo, yo en algún momento también me quise ir a desfilar a Argentina, porque en Argentina sí tienen la pasarela latinoamericana”, destacó.

“Lo que a mí me llama mucho la atención también es que, claro, hoy en día en Europa todavía no existe tanto el tema de la estigmatización sobre los cuerpos, pero en nuestro país todavía sí existe”, agregó.

“Todavía existe el estigma de querer ser la modelo flaca, alta, estilizada, y casi sin cuerpo. Entonces yo creo que en el fondo, a nuestro país todavía le falta un montón en la moda”, concluyó.

En este aspecto, su consejo para las modelos más jóvenes es: “Que sigan, que se esfuercen, que los sueños se pueden cumplir. Que si te propones algo y te enfocas en la vida, tú puedes cumplir lo que tú quieres lograr”.

“En el fondo, tus sueños se pueden lograr si tú te enfocas, si eres disciplinada. Hoy en día, acá en Chile están haciendo mucho más desfiles de moda que antes”, detalla.

Un encuentro con Gary Oldman

Es en este contexto que Javiera Menares reveló una de sus mejores anécdotas en Europa, al asegurar que incluso maravilló al mismísimo Gary Oldman.

“Yo estaba desfilando en Cannes y le llamé mucho la atención a un actor de Hollywood conocido que se llama Gary Oldman”, indicó risueña.

“Yo me estaba quedando en el Hotel Carlton de Cannes. Y ahí estaba Gary Oldman, también hospedado, estaba Penélope Cruz y un montón de artistas más. Había harta gente que estaba mirando el desfile. Y es en eso estaba Gary Oldman”, recordó.

“Yo cuando lo conocí yo no sabía quién era, fue muy chistoso. Me estaban presentando a un caballero y yo decía ‘¿qué hombre me están presentando?’. Al principio yo no sabía quién era y más encima que el caballero me miraba con cara de coqueto y todo”, siguió.

En este sentido, Menares asegura que su enfoque en ese momento fue total en el desfile, aunque tuvo tiempo para retratar el momento con el actor.

“Cuando yo estoy en desfilando yo doy el 100, estoy preocupada de entregar el 100 porque ese es mi minuto. Entonces yo lo tengo que aprovechar porque están todos pendientes de sacarte una foto, de grabarte la cámara, etcétera”, reveló.

Javiera Menares y el regreso a Chile

2018 y 2019 fueron años llenos de trabajo para la modelo chilena, quien confiesa que incluso tuvo un novio en Italia. Aquella relación se extendió por un tiempo, hasta que decidió volver a Chile.

No obstante, su retorno al país coincidió con el Estallido Social y la pandemia del Covid 19, por lo que el mundo de la moda y el espectáculo quedaron ‘congelados’.

“Yo estudié administración de empresas. Cuando partió el tema del estallido social y el tema de la pandemia, yo me tuve que reinventar al 100%. Recuerdo que en Chile el tema del espectáculo y la tele estaba totalmente apagado”, señaló.

“Me puse a trabajar como supervisora en una empresa externa que presta servicios para una empresa de gas a cañería y de ahí me puse a trabajar con teletrabajo, estaba como administrativa. Luego de eso me fui a trabajar a una minera que es la minera Lo Valdez en el Cajón de Maipo. Estaba a cargo del área de Recursos Humanos”, continuó.

Fue en ese entonces, comenta, que debió recurrir a otras habilidades para hacer frente a un mundo completamente diferente.

“Yo sí tengo mis armas, en el fondo como para poder decir ‘bueno, si no voy a ser modelo o no voy a estar en tal lado, yo también soy administrativa, soy estilista, puedo hacer un montón de cosas’. Tengo armas como para poder defenderme si no estoy produciendo de lo que me gusta realmente, que también es el espectáculo, la televisión, la moda, eso”.

Sus pasos están actualmente en Iquique, donde trabaja en mineras. De aquello valora las oportunidades y calidad de vida.

“La verdad que en Iquique hay minería que a mí me sirve un montón, porque es lo que yo vendo, porque yo siento que la minería a mí me va a ayudar un montón a empujar mucho más mi carrera como modelo”, contó.

“En minería existe el sistema de turnos y estaban ingresando muchas mujeres en el sector, porque ya no era tan estigmatizado y no tenían que ser puros hombres trabajando en minería. Podíamos entrar las mujeres a trabajar en distintas áreas”, añadió.

“Además que en Iquique también hay un tema de calidad de vida. Aquí está el tema de la playa, que lo tengo a tres cuadras de mi casa. Es más tranquilo, hay trabajo, hay bastante trabajo en Iquique. La gente es cálida, los lugares son cercanos, las distancias son cortitas, te demoras más o menos como 10 o 15 minutos en llegar al centro”, concluyó.

Javiera Menares reconoce, no obstante, querer volver en el corto plazo a la pasarela en Europa y, por qué no, a la televisión.

“Si se me da la oportunidad, yo voy a volver al Festival de Cannes y algún Fashion Week. En Nueva York son los que me habían estado mencionando de que les encantaría que yo volviera ya”, aclaró.