Los hijos de Mave; Sandy, Katie y Bob fallecieron en 2012, 2013 y 2016, respectivamente. Es por ello que la adulta mayor tuvo que encontrar una forma de reencontrarse con la vida: escogió no separarse de su bicicleta.

Mavis Paterson, más conocida como Granny Mave en sus redes sociales, ha reconocido que el ciclismo le salvó la vida. El duelo que ha tenido que afrontar la abuela la impulsó a completar su mayor travesía en bicicleta: recorrió 1.600 kilómetros alrededor de Escocia.

En mayo de este año, Paterson emprendió su “último desafío de resistencia” desde el Mull of Galloway en Esocia, según consigna CNN. La anciana se dirigió al norte desde tal punto, y bordeó el país hasta volver a la marca de inicio.

La mujer de 85 años anduvo sobre su bicicleta todos los días durante un mes, recorriendo caminos llenos de curvas, carreteras peligrosas y enfrentando un clima impredecible. De tal manera, “Granny Mave” recorrió, en promedio, 80 kilómetros por día.

Abuela recorre el mundo en su bicicleta para lidiar con el duelo

“Si no tuviera mi bicicleta, y esto es terrible de decir, no creo que querría vivir“, declaró la mujer a CNN Sport. “Perder a toda tu familia es simplemente inimaginable. Mi hija solía decir (porque una de sus amigas había fallecido): ‘Oh mamá, imagina perder a un hijo’. Yo le dije: ‘Lo sé. No podría imaginarlo"”, dijo Mavis al medio citado.

En palabras de Paterson, el ciclismo le ha entregado consuelo frente a la difícil situación que le tocó vivir. Durante su maratónica carrera, la abuela contó que muchos otros ciclistas la acompañaron para brindarle apoyo, incluso varios de ellos pedalearon junto a ella por días.

En 2008, la adulta mayor ya había cruzado Canadá en su bicicleta. En 2019, también, recorrió Gran Bretaña en su vehículo de dos ruedas, por lo que sus dichos cobran sentido: el ciclismo fue su salvavidas.

Durante su última gran travesía, además, Mavis recaudó dinero para la organización benéfica británica Macmillan Cancer Support. Al final de su viaje, una multitud (donde también estaba su nieto) la esperaba para felicitarla por su hazaña.