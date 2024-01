Durante los últimos días se volvió viral el video que muestra a un salvavidas que, con megáfono en mano, insta a las personas a comportarse en playa Los Molles. El trabajador se llama Robinson y explicó parte de su trabajo.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, Robinson que lleva más de 20 años desempeñando la labor en diversas playas de Chile, habiendo evitado varios accidente.

“Lo del megáfono se suma a un tema multifactorial del método, para controlar la playa y para mantener a las personas. No es cierto que no pongan parlantes, no fumen, no tomen alcohol, no se metan al agua en estado etílico”, expuso.

“He visto y he estado con diferentes concesionarios, y he visto cómo se chacrea este, entre comillas, las playas. Por lo tanto, yo cree un método, que me permitió pasar de 100 rescates que tenía en la temporada en Maitencillo, por ejemplo, a pasar a cero”, agregó.

“Cree el método que se llama ‘control playa’, que es multifactorial, y una de las cosas que se debe hacer es tomar el megáfono y hablarle a la gente respecto a las normas de la playa y a la convivencia, en general. En Los Molles llevo 12 años haciendo el mismo trabajo”, siguió.

Relato de salvavidas en Los Molles

Respecto al comportamiento de las personas, el funcionario aseguró que prefiere cortar malas actitudes de raíz, con el fin de evitar que estas se masifiquen.

“Si tú permites que una persona tome o ponga un parlante, va a venir otra, y después va a venir otra, y posiblemente van a venir 10, y el próximo año van a venir 30, y así se va, de alguna manera, cambiando la figura pública de la playa. Este es un trabajo por tiempo”, señaló.

“La playa es para descansar, es estar tomando sol, jugar con los niños, estar en familia, así lo hemos instalado en todas las playas”, concluyó.