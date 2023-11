Polémica ha traído en los últimos días la utilización de la frase ‘Que se jodan’, durante la franja televisiva de la opción ‘A Favor’ (de una nueva constitución). La situación incluso ha sido comentada por rostros que van por aquella apuesta, como Checho Hirane.

El exrostro de TV utilizó su vitrina en Radio Agricultura para fustigar el eslogan, indicando que “comunicacionalmente no es buena”.

“Hay una cosa que no me gustó. Esta frase de la derecha ‘que se jodan’ me parece de las peores frases comunicaciones que yo he escuchado en mi vida”, indicó.

“Yo no sé a quién le pregunta el equipo que hace la franja, no sé qué nivel de expertos hay. La explicación que dan es ‘que se jodan contra los políticos, porque vemos que la gente está cabreada"”, agregó.

Checho Hirane critica utilización de frase en franja ‘A favor’

Sin ir más lejos, el excomediante dejó entrever que aquella frase podría hacer un ‘flaco favor’ a la opción por aprobar el texto constitucional propuesto, el cual él apoya.

“Se entiende claramente que se jodan los que van a votar en contra. Y cuando estamos todos los comunicadores de derecha, defendiendo el Apruebo y diciendo que esta Constitución une mucho más que la que nos habían presentado, la frase ‘Que se jodan’ la puso el enemigo, definitivamente”, concluyó.

Hay que señalar que, en declaración a BioBioChile, el vocero de la Casa Ciudadana por el ‘A Favor’, Claudio Salinas, respondió a la polémica.

El personero indicó que quienes “justificaron” la violencia en octubre de 2019, hoy en día no se pueden alarmar con una frase que solo dice que “cerremos el capítulo constitucional y avancemos en temas que le importan a todos los chilenos”.