Jonathan Meijer, con mediano talento para la música y el contenido en redes sociales, vio la oportunidad de ofrecer su esperma, esperando ayudar a quienes deseaban ser padres o madres solteras.

Sin embargo, nadie imaginó que haría de todo un negocio insano que le costaría la tranquilidad y algo más.

Los riesgos, no obstante, son para los cientos de hermanos de padre que fueron engendrados por este neerlandés, que ahora fue denunciado debido a su actividad como donante de esperma.

Varios medios a nivel mundial, entre estos The New York Times, difundieron la noticia del músico y youtuber europeo, debido a la indignación causada en quienes confiaron en clínicas especializadas donde Meijer tuvo acceso como donante más que consuetudinario.

Jonathan Meijer: de músico y youtuber a donante de esperma

La misión de casi la mayoría de hombres, es convertirse en padre. Algunos, como Jonathan Meijer, llevaron el deseo a la osadía de engendrar de formas insanas.

El neerlandés es objeto de atención mundial, debido a su peculiar historia, ya que a sus 41 años, se contabilizan 550 hijos en su haber, luego de donar en clínicas de fertilidad.

Según la acusación en su contra, la cual lo tiene en la senda de un escandaloso juicio, donó su esperma en más de 13 clínicas en Países Bajos, por sobre lo permitido en su legislación. Se sabe, además, que lo hizo fuera de este territorio, agravando su situación jurídica y la biológica de las personas que recibieron la donación.

El periódico español 20minutos.es, que también publicó sobre el caso, consignó que la ley neerlandesa establece como 25 el número de veces que un hombre puede fungir como donante de su esperma. Evidentemente, Meijer llevó a números irracionales su “contribución”.

La situación es grave, debido a las mentiras en las que incurrió el sujeto hacia las mujeres o parejas que fueron presuntamente beneficiadas con su ayuda.

La denuncia contra el músico y youtuber ante la justicia

Una de las madres inseminadas decidió llevarlo al banquillo de los acusados, luego de enterarse el número de veces que Jonathan Meijer donó su esperma en territorio neerlandés y fuera de este.

La Fundación Donorkind es una organización interesada en defender los derechos de las personas que se someten a los métodos de inseminación y que se ven vulneradas en ese marco.

Según representantes de este grupo, Meijer sabía perfectamente lo que hacía al engañar a mujeres como su representada, a quien protegen su identidad, ya que tanto a ella como a otras en su situación, además de parejas con deseos de ser padres, les aseguró que su semen fue donado en contadas ocasiones o las que la ley de su país le permitía.

Se presume que ha sido el mismo argumento utilizado por este sujeto, fuera de Países Bajos, para recibir los beneficios económicos de lo que se creía era una contribución para traer a la vida a otros seres humanos.

Varias clínicas neerlandesas ya no permitían el ingreso a Meijer, debido a su afán por seguir donando, agregándolo a su “lista negra” de donantes de esperma.

“Es ilegal porque pone por delante su afán procreador. Este comportamiento es peligroso para el bienestar mental y la salud de los niños nacidos por donación”, aseguró un representante legal de la organización Donorkind.

En efecto, hay 550 medios hermanos en Países Bajos y fuera de este, que corren el riesgo de encontrarse en un futuro y emparejarse, cayendo en el incesto, sin saber que llevan la misma sangre. De ahí el riesgo sanitario del caso.

“Los padres comparten con sus hijos la mitad de sus genes. Por lo que si por azar, existiera una mutación en un gen de los progenitores, la mitad de sus hijos portarían de forma asintomática la mutación. En ese caso, el fruto de una relación incestuosa tendría un 25% de probabilidades de padecer la enfermedad”, detalla el portal del Instituto Bernabeu de medicina reproductiva.

Meijer tiene canciones como la denominada Break my record in two. Aunque, a juzgar por la acusación en su contra, su récord lo batió en 550 (hijos).

Jonathan Meijer: “Atractivo, amable y educado”

El neerlandés en el ojo de la tormenta judicial tenía como misión, en sus propias palabras, “Cumplir el sueño” de padres y madres deseosas de tener un hijo.

Jonathan Meijer sobrepasó, según consta en registros judiciales, más de 12 madres a las que donó esperma. Se trata del número permitido de progenitoras a las que podía ayudar en ese sentido.

Su modus operandi, además de su talento y forma de expresarse como creador de contenidos en Youtuber, era ser con las futuras madres de sus hijos “educado, amable y atractivo”.

La anterior fue la descripción que ofreció una de las mujeres afectadas por la decisión del sujeto de engendrar 550 hijos en varias partes del mundo, engañando a desesperadas personas.

Vanessa van Ewijk, de 34 años, fue quien describió de esa forma a Meijer, sin imaginar que después debía enfrentar el engaño del sujeto a ella y a otras personas, según lo consignado en el medio estadounidense The New York Times.

Para ese entonces, 2015, era el octavo hijo de Meijer. Casi 7 años después, la mujer se enteraría que su primogénito tenía cientos de hermanos, debido a la ilegalidad cometida por su donante.

El canal de Youtube de Meijer, donde habla de todo un poco: hasta de criptomonedas

Hace dos semanas, Jonathan Meijer subió un video de casi 18 minutos a su canal de Youtube, en el que hablaba de familias grandes. En un inicio se sintió orgulloso de proceder de un clan así. Incluso, de haber visto en la iglesia a la que asistía a otras con numerosos hijos.

“Si tienes un sólo hijo, la naturaleza (de tener una familia extendida) se rompe”, asegura con la misma naturalidad con la que habría pensado en ser donante de esperma 550 veces, según la acusación que pesa en su contra.

Este neerlandés dijo sentirse triste por las personas que no traen hijos al mundo, ya que se pierden de tener grandes hermanos, primos, tíos, etc.

Por supuesto que la ocasión derivó en comentarios por parte de algunos de sus seguidores haciéndole ver que, debido a su caso, este forma parte de los que tienen una familia extendida, en toda la extensión de la palabra.

“Escuchaste atentamente a los ancestros, ahora eres maestro tier (campeón de rango)”, le aseguró el usuario @infinityyellow9422. Meijer, en tanto, aprovechó la ocasión para evadir a las acusaciones en su contra.

“Tendré que lidiar con desvelos, biberones y pañales, ¡pero nada parece más hermoso que eso!”, dejando pasar la alusión a los 550 hijos que se le atribuyen.

Curiosamente y, pasando por alto también su situación judicial, la cual se juega en el presente, varios seguidores le dieron la razón a su mensaje.