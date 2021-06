Medios en Perú han dado cuenta de una polémica situación ocurrida durante las últimas semanas, luego que se supiera que una empresa de transportes despidió a un trabajador que pidió una licencia para ausentarse al trabajo y poder asistir a su esposa e hijo recién nacido, que están enfermos de COVID-19.

El caso fue dado a conocer por la cadena ATV, la cual indicó que el afectado es un hombre de 25 años llamado Carlos Soto, que actualmente tiene a su cónyuge y su hijo en una UCI en Lima.

De acuerdo a su relato, la mujer se contagió de la COVID-19 en la fase final de su embarazo, por lo que debió dar a luz de forma anticipada, ya que comenzó con síntomas intensos de la enfermedad.

Lamentablemente, el pasado 20 de mayo el bebé nació con siete meses de gestación y rápidamente se corroboró que estaba contagiado con la enfermedad. Actualmente la mujer se encuentra intubada, mientras que el menor está en la UCI Pediátrica.

La complicaciones mayores para Soto vinieron cuando, según su relato, trató de exponer su caso ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, con el fin de solicitar un permiso de paternidad.

“Acudí a la comisaria para hacer la constatación policial de que no me dejaban ingresar. Luego pude ingresar al área de Recursos Humanos de mi trabajo, y expliqué que mi pareja estaba con COVID-19 y fue ingresada a UCI para luego ser sometida a una cesárea de emergencia, motivos por los cuales quería solicitar la licencia”, indicó al citado medio.

No obstante, lo peor del caso fue la respuesta de la compañía, la cual le notificó que sería desvinculado.

“Ellos me dijeron ‘lo siento, hasta acá nomás acaba tu contrato, no te vamos a renovar. Me indigna, porque dentro de mi contrato señala que me corresponde la licencia de paternidad, y eso es lo que estoy reclamando”, sostuvo.

Hay que señalar que este tipo de permisos se encuentran avalados por la legislación laboral de aquel país, por lo que la razón estaría del lado de Soto.

Debido a esto, el trabajador anunció acciones legales en contra de la empresa, las cuales iniciaría una vez que su esposa e hijo mejoren de salud.