Momentos de terror quedaron registrados en un video que se ha vuelto viral, donde se ve cómo un auto cae junto a dos personas (un padre y su hija adolescente) al agua desde una altura de aproximándome 4 metros, en las inmediaciones de una cascada, en la India.

El hecho ocurrió específicamente Madhya Pradesh, una catarata en Simrol, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Indore, luego de que la joven se estacionara tan cerca de la orilla, que fue arrastrada por el agua.

Miles de comentarios y reacciones ha tenido el video que muestra cómo un vehículo de color rojo con una adolescente en su interior cae desde la cima de un pequeño risco, al lado de la caída de una cascada, al mismo tiempo que arrastra al padre de la joven.

Según informó IndiaToday, el progenitor estaba al lado del automóvil intentando rescatar a su hija, cuando ambos fueron arrastrados por un deslizamiento de tierra. Todo, seguido de terroríficos gritos de los presentes.

De acuerdo al medio, se trata de una zona donde suele haber público, quiénes, ante el espanto, no dudaron de lanzarse al agua para rescatar a los accidentados.

En el registro audiovisual se aprecia cómo un hombre se quita la polera y nada para rescatar al padre que se golpeó con las rocas. Mientras, otros intentan sacar del vehículo a la joven.

“Vi un auto caer en la cascada. Un hombre y su hija de 13 años, que eran los dos ocupantes del automóvil, se esforzaban por salir incluso cuando el vehículo se deslizaba. Sin embargo, el automóvil se cayó mientras el dúo estaba adentro”, dijo Sunil Mathew, un testigo de 26 años.

Tras realizar la investigación en el lugar de los hechos, la policía aseguró que el accidente se produjo por una negligencia, ya que el automóvil estaba estacionado muy cerca del agua, lo que facilitó que resbalara y cayera por la cascada.

