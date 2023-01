Se trata de un modelo diseñado por Balenciaga que, en su momento, costó más de 800.000 pesos. No obstante, Matthei confeccionó su propia prenda.

El pasado viernes hasta la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se subió a las bromas y reacciones que dejó la canción de Shakira a Piqué, haciendo alusión a la blusa que usó la colombiana en Session #58, que es idéntica a una suya.

Ante esto son varias las personas que, en redes sociales, han hecho hincapié en la belleza de la prenda de vestir, cuyo modelo pertenece a la casa Balenciaga. No obstante, en el caso de la jefa comunal es distinto.

La blusa que utilizó Shakira es el modelo Balenciaga 2018 Runway green gold chain draped back shirt FR38 M, el cual fue lanzado aquel año por la mencionada compañía.

Se trata de un diseño realizado por Demna Gvasalia, fabricado 100% en seda. Su tonalidad es verde y posee un estampado de cadenas doradas (quizás otro mensaje a Piqué).

De acuerdo a la propia empresa, el modelo ya no se encuentra en stock a través de su sitio de internet. En su momento, el costo fue de 990 dólares (810.154 pesos).

Una alternativa en la actualidad es comprarla a través de Ebay, donde tiene un valor de 549 dólares, cerca de 450.000 pesos chilenos.

Incluso se puede encontrar una versión de bajo costo a través de Aliexpress, aunque no se trata de una réplica muy exacta.

No es exactamente la misma que Shakira: Matthei confeccionó su blusa

Fue hace cuatro meses que la alcaldesa había señalado en su cuenta de Instagram que ella misma había confeccionado su blusa, con telas compradas en Santiago.

“Aunque los días de #primavera se están haciendo esperar, comencé a prepararme una blusa para cuando lleguen esos días más soleados”, expresó en ese entonces, junto a su creación.

“Espero me quede bien y pueda ocuparla próximamente, por lo menos la primera parte me gusta mucho y he podido distraerme y descansar con la costura”, agregó.

“Cuando vi que Shakira me copió mi blusa me Piqué. Pero hoy, clara-mente creo que es un orgullo coincidir en gustos de ropa con una gran artista”, expresó ayer la jefa comunal de Providencia.

Posteriormente aclaró que se trataba de una broma: “Terminando la semana con un poco de humor. ¿Recuerdan esa blusa que me hice hace un tiempo?”.