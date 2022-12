2022 fue un año bien nutrido en internet y redes sociales, entregando videos memorables y los siempre entretenidos memes, que sacaron millones de risas alrededor del mundo.

El periodo partió con los ocurrido en la ceremonia de los Óscar, donde Will Smith golpeó con un palmetazo a Chris Rock tras una broma sobre Jada Pinkett-Smith; hasta el pasado mundial de Qatar, con instantes icónicos.

Por lo anterior, en BioBioChile preparamos un recopilatorio con las mejores piezas gráficas que dejó este periodo, esperando que 2023 traiga mucho más material.

Los memes del año 2022

Will Smith

Se trató de un instante señalado como histórico en los Oscar, cuando el actor se levantó de su asiento para dar una cachetada a Rock, luego que éste realizara una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett-Smith.

Como era de esperarse, con el paso del tiempo la situación migró a diversas piezas gráficas, combinándola con otro tipo de contextos.

El único meme de lo de Will Smith que me hizo reir pic.twitter.com/EtnUeH26Wh — Cosito (@VeroMazzoni) April 1, 2022

Qué mirás bobo

Se trató de un instante épico de Lionel Messi en Qatar, donde aludió a un jugador de Países Bajos en pleno entrevista con una cadena argentina. El jugador se veía enojado y lo dejó en evidencia con la icónica frase.

Lo cierto es que la frase fue clave para crear otro tipo de memes, la mayoría de estas habituales en la vida cotidiana.

“Que se repita”

Se trató de un momento bastante particular vivido en Argentina, cuando un muchacho entrevistó a una joven llamada Juli, a quien le consultó sobre quién había sido el último hombre con que se había besado, a lo que ella responde: “No sé, no me acuerdo… que se repita”.

Lo cierto es que lo generó reacciones fue el gesto de la muchacha al mirar a cámara. Todo eso llevó a que se crearan graciosas humoradas.

5 millones de personas festejando en total desenfreno y este es el saldo? Que se repita! https://t.co/prkzwDzkZS pic.twitter.com/xFQxWKIopP — Manolo Envido 🛰️ (@Envido32) December 21, 2022

El gatito de Qatar

Este fue un hecho polémico ocurrido en el Mundial de Qatar. Tiene relación con una conferencia de prensa de la selección de Brasil, cuando un trabajador del equipo sacó de forma brusca a un gato que estaba sentado en la mesa central.

Lo cierto es que, tras eso, la selección de ese país perdió su partido ante Croacia y quedó eliminada del torneo. Evidentemente se habló de la ‘Maldición del Michi’.

Los Deformitos

Se trata de dibujos con trazos simples que, si bien venían de años anteriores, durante 2022 se masificaron mucho más debido a que surgieron nuevas variedades.

Muchos de ellos puede ser utilizados en diversos contextos.

¡¿Que es eso?!

Se trató de una de las piezas audiovisuales más populares de 2022, que hace alusión a hechos inesperados dentro un video. La situación tiene de base un sonido relacionado a la serie infantil de Bob Esponja.

Durante el año fueron millones los videos que se crearon a raíz de este particular clip, el cual tenía como protagonista al propio Bob, en el instante que pintaba su casa.