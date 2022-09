Una perrita que fue adoptada recientemente, será devuelta al lugar donde la rescataron porque “se hace pipí de emoción” cuando ve a sus dueños. Así lo comentó la rescatista de México a cargo de Rescatalandia, un proyecto que rescata animales para darlos en adopción.

Conocida en sus redes sociales como Alina, contó en su cuenta de Twitter la triste historia de una perrita que fue devuelta por quienes la habían adoptado. “Me están devolviendo a una perrita porque se hace pipí de EMOCIÓN cuando ve a sus humanos“, expresó en un hilo.

“Siento que tengo que empezar a agregar a los formatos: si eres una persona impresentable, NO ADOPTES A MIS PERROS, gracias”, agregó después. Así mismo contó que la canina fue rescatada de la carretera y publicó algunas imágenes que muestran la diferencia entre como se encontraba el día en que la recogió.

En su relato, la rescatista reconoce que la situación le genera bastante molestia. “Me la van a devolver porque se hace pipí de emoción porque les quiere”, reiteró. “Es que hoy soy más furia que persona”, dijo.

La perrita fue bautizada como Nala y pasó un tiempo recuperándose en el hogar de rescate antes de ser adoptada. Fue el pasado martes que Alina fue a buscarla de vuelta.

