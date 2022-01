Un mono con fantasmagóricos círculos blancos alrededor de los ojos figura entre las 224 nuevas especies incluidas en la última actualización del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sobre la región del Gran Mekong (Asia).

El informe del grupo conservacionista, publicado este miércoles, destaca la necesidad de proteger la rica biodiversidad y los hábitats de la región asiática, que incluye países como Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia y Myanmar.

En su informe anual, que se suspendió el año pasado debido a la pandemia, el grupo ecologista resalta el hallazgo de un nuevo mamífero, 35 reptiles, 17 anfibios, 16 peces y 155 plantas y árboles en esta gran zona de biodiversidad.

Did you know that Southeast Asia’s Greater Mekong region, which includes Thailand, Myanmar, Lao PDR, Cambodia, and Vietnam, is home to a remarkable 44 species of primates? Learn more: https://t.co/e8MBAlioOU. pic.twitter.com/OACVCYKL81

