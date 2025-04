Este miércoles, Universidad de Chile debuta vs Botafogo por la fase de grupos de Copa Conmebol Libertadores 2025, en condición de local, ¿sabes a qué hora y dónde es el partido, y quién transmite el vivo por televisión o por medio del streaming?

Para este desafío, el equipo visitante, actual campeón de la Serie A y de la última edición del torneo continental (2024), llega con 7 bajas en su alineación, lo que podría ser favorable para los azules.

Recordemos que la Universidad de Chile clasificó de manera directa a la fase grupal de Copa Conmebol Libertadores 2025 tras ser subcampeón del torneo de primera división del año anterior, y compartirá el grupo A con Estudiantes de La Plata, de Argentina, Carabobo de Venezuela, y el mencionado Botafogo.

Previo al encuentro, en el campeonato criollo, los Azules marchan 9° en la tabla general, con 7 puntos en 5 partidos jugados; 2 perdidos, 1 empatado y 2 victorias. Mientras que en Copa Chile, registran 3 victorias y una derrota.

Por su lado, los brasileños registran un pobre rendimiento luego de un exitoso 2024. Este año quedaron eliminados del torneo estadual de Río y cayeron de forma inapelable entre Racing de Argentina por la Recopa Sudamericana. En tanto, en la recién iniciada Serie A, registran un empate sin goles en su debut.

Así, Universidad de Chile juega vs Botagofo por Copa Libertadores, este miércoles 2 de abril, a las 21:30 horas de nuestro país, en el Estadio Nacional de la comuna de Ñuñoa, en la región Metropolitana.

Si quieres saber dónde ver en vivo el encuentro, debes saber que en esta oportunidad el partido no será transmitido por televisión abierta en Chile, pero sí por medio del canal ESPN, que encuentras en los servicios de cableoperadores.

Sin embargo, el primer cruce de U de Chile y Botafogo por la fase grupal, también será transmitido por medio del servicio de streaming de la plataforma de Disney + Premium, que tiene un valor mensual de $14.190.

Tras enfrentar a Botafogo, el próximo partido de Universidad de Chile por el Grupo A de la copa continental, está programado para el 8 de abril, como visitantes, ante Estudiantes de Argentina. Revisa aquí en calendario:

2/4: U de Chile vs Botagofo a las 21:30 horas.

8/4: Estudiantes vs U de Chile a las 20:30 horas.

22/4: Carabobo vs U de Chile a las 18:00 horas.

7/5: U de Chile vs Estudiantes a las 20:30 horas.

13/5: U de Chile vs Carabobo a las 20:30 horas.

27/5: Botafogo vs U de Chile a las 20:30 horas.