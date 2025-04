Joven promesa del fútbol chileno, Alberto Letelier, anuncia su retiro a los 21 años debido a falta de oportunidades y "manos negras" en el balompié. Critica a la dirigencia de O'Higgins y revela conflicto con el agente Fernando Felicevich. No fue convocado a La Roja Sub 20 pese a su participación en microciclos. El seleccionador Patricio Ormazábal lo dejó fuera a último minuto. Letelier denuncia injusticia y falta de imparcialidad.

Una joven promesa del fútbol chileno anunció con solo 21 años su sorpresivo adiós al balompié profesional, apuntando a la falta de oportunidades y a las “manos negras” en la actividad.

Alberto Letelier, futbolista formado en O’Higgins de Rancagua, aprovechó las redes sociales para comunicar que cuelga los botines, no sin antes realizar una dura crítica.

“Si hubiese sabido lo que me depararía el destino, que es injusto y como el fútbol está lleno de manos negras atrás (…) Hay momentos en que uno no puede seguir por la gente que maneja y las oportunidades que te van cerrando”, indicó de entrada.

El volante ofensivo contaba con convocatorias a los microciclos de La Roja Sub 20 para el Sudamericano de 2023, además de su experiencia en el Ascenso y la Segunda División Profesional, donde disputó 15 encuentros y anotó un gol.

“Cuando uno va creciendo te va cambiando la visión de todo, de los jugadores que conocí, y no siempre fue lo mejor para mí, lamentablemente, y también con la dirigencia de O’Higgins, pero así es la vida, esto sigue y hay que tener nuevas metas”, aseguró.

Para cerrar su escrito, el exjugador del ‘Capo de Provincia’ y con pasos por Deportes Santa Cruz y Linares dijo: “Me despido, no porque yo quiera, me cortaron las alas y ya me cansé de aguantar las cosas”.

Apuntó contra Felicevich

Incluso, Letelier recordó una charla con Fernando Felicevich, reconocido agente de futbolistas como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel.

“Él no tiene buena relación con O’Higgins. Me llegó a pedir perdón por ser pesado, pero que ellos terminaron hace rato y que no me daría una mano. La relación entre nosotros se cortó en 2024 cuando partí a Linares. Me mandó a la cresta“, señaló en diálogo con Emol.

Además, uno de los detonantes del retiro fue su no convocatoria a La Roja para el Sudamericano Sub 20 del año 2023, pese a ser parte de los microciclos y convertirse además en sparring del combinado adulto. El seleccionador era Patricio Ormazábal.

“Llegué hasta la nómina final, y una semana antes, teníamos todo listo, eran 25 jugadores. Llaman a Diego Ossa una semana antes y me dejan fuera. Lucas (Assadi), Darío (Osorio), Joan Cruz, el ‘Dani’ Gutiérrez, todos me decían que era una injusticia. Yo también lo sentía así. El profe me llama a su oficina y me dice ‘Sabís que ‘Lete’, contigo no sé qué decirte’“, contó.

Consultado por qué no fue llamado, el mediocampista declaró que “(Ormazábal) Venía de Católica, todos los profes son de Católica. Nada que hacer”. Finalmente, Chile no superó la fase de grupos en el Sudamericano.