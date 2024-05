Estas son las 8 localidades de Chile que participan en un concurso internacional de turismo

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Ocho localidades chilenas compiten por ser los mejores pueblos turísticos del mundo en el concurso internacional "The Best Tourism Villages" organizado por la ONU Turismo. Para participar, los pueblos deben ser postulados por los estados miembros, cumpliendo con requisitos como no superar los 15 mil habitantes y presentando características como recursos culturales y naturales, sostenibilidad económica y ambiental, entre otros. En esta edición, 260 localidades de más de 60 países compiten.