Una llamada de spam es aquella que proviene de un número desconocido o no identificado, y que generalmente busca promocionar productos o servicios no deseados, obtener información personal o incluso perpetrar estafas financieras.

Recibir llamadas de spam y caer en fraudes telefónicos se ha vuelto una experiencia común para muchos. Identificar estas llamadas indeseadas y protegerse de posibles estafas es crucial en el mundo conectado de hoy.

Desde ofrecimientos falsos de empleo hasta promesas de premios inexistentes, las tácticas de los estafadores son variadas y a menudo convincentes.

¿Qué es una llamada de spam?

Pero ¿cómo podemos distinguir entre una llamada legítima y una estafa o spam? Y, lo que es más importante, ¿cómo podemos bloquear estas llamadas intrusivas? Para abordar este problema, un especialista en tecnología, ofreció consejos clave para identificar y evitar caer en estas trampas a nuestro medio asociado RPP.

Una llamada de spam es aquella que proviene de un número desconocido o no identificado, y que generalmente busca promocionar productos o servicios no deseados, obtener información personal o incluso perpetrar estafas financieras.

Estas llamadas pueden ser especialmente peligrosas, ya que los estafadores utilizan tácticas cada vez más sofisticadas para engañar a los usuarios desprevenidos.

Cómo identificar una llamada de spam y cómo evitarla

Entre las estrategias sugeridas para protegerse del acoso telefónico no solicitado, se incluyen:

1. No contestar a números desconocidos:

Si recibes una llamada de un número que no reconoces, es mejor no contestar. Dejar que la llamada vaya al buzón de voz te permite evaluar si es legítima o no.

2. Evitar usar aplicaciones de bloqueo:

Aunque las aplicaciones de bloqueo de llamadas, como TrueCaller, pueden ser útiles, es importante tener precaución debido a preocupaciones sobre la privacidad de los datos. En su lugar, se recomienda utilizar las funciones de bloqueo de spam integradas en la mayoría de teléfonos móviles.

3. No proporcionar información personal por teléfono:

Los estafadores a menudo intentan obtener información confidencial, como números de tarjetas de crédito o contraseñas, a través de llamadas telefónicas. Es fundamental abstenerse de proporcionar este tipo de información por teléfono, especialmente si la llamada proviene de un número desconocido.

4. Reportar números de spam en No Molestar:

En caso de que un usuario no quiera recibir spam telefónico, o más llamadas que cortan al momento de contestar, puede solicitar el bloqueo de ciertos números y empresas a través de la plataforma No Molestar del Sernac.

Eso sí, no aplica para empresas de cobranza. Sin embargo, la ley establece que estas compañías no pueden volver a llamar o visitar al consumidor más de 1 vez a la semana.

Detectando llamadas de spam en Google: Pasos sin aplicaciones

Paso 1: Acceder a la aplicación de Teléfono en nuestro dispositivo móvil y pulsar los tres puntos en la esquina superior derecha.

Paso 2: Accedemos a ‘Configuración’, luego tocamos la opción ‘Identificador de llamadas y spam’.

Paso 3: En ‘Identificador de llamadas y spam’, activamos ‘Ver ID de emisor y spam’ y ‘Filtrar llamadas de spam’.