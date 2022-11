Llaman y cortan; llaman y cortan; y de nuevo llaman y cortan, ¿Te ha pasado? No se trata de un acosador o una pitanza, sino que de una molesta práctica de spam telefónico.

Vale mencionar que según un ranking mundial del 2021, Chile es el séptimo país con más spam telefónico, provienente mayoritariamente de servicios de ventas y telemarketing, como también de empresas de cobranzas.

Aunque no lo creas, existen ciertas herramientas y vías legales para protegerte de estos molestos llamados telefónicos.

¿Te llaman y te cortan? Esta es la explicación

Como mencionamos, no hay un acosador al otro lado del teléfono o celular escuchando tu respiración. Quienes llaman y cortan son los mismos servicios de call centers, que ahora utilizan softwares o programas de computación más avanzados, que aumentaron el número de spam telefónico.

¿Cómo funcionan? Según explica El Confidencial, estos centros de llamados se conectan con las personas, a pedido de un cliente, por distintas razones. Puede ser para comunicar promociones, ventas, cobranzas o incluso encuestas.

La novedad y molestia, radica en que desde hace un tiempo automatizaron sus sistemas para que llame a todos los clientes que están en una lista, por medio de un “llamador predictivo”.

El problema es que suele haber más llamados de los que los trabajadores pueden atender, además de que el sistema detecta que una persona contestó, cuando recién escucha su voz.

Es en ese sentido que muchas veces, aunque contestes, no recibas respuesta, te corten y para peor, te vuelvan a llamar desde el mismo número. Así, el medio explica que dos tercios de las comunicaciones hechas por los call centers no dan resultado, transformándose en spam telefónico.

¿Cómo evitar el spam telefónico?

En caso de que un usuario no quiera recibir spam telefónico, o más llamadas que cortan al momento de contestar, puede solicitar el bloqueo de ciertos números y empresas a través de la plataforma “No molestar” del Sernac.

En concreto, dentro de la plataforma se puede solicitar el bloqueo de correos electrónicos, llamados o servicios de mensajería de texto, de quienes realicen comunicaciones promocionales o publicitarias.

Sin embargo, “No Molestar” no aplica para empresas de cobranza. Pero la ley establece que estas no pueden llamar o visitar al consumidor más de 1 vez a la semana, y que no puede enviar SMS, correo electrónico, carta física, o mensajería instantánea, más de 2 veces a la semana, con una separación de al menos 2 días.

Por otro lado, también existe la opción de Truecaller, una aplicación móvil que puede etiquetar una llamada o un mensaje según su procedencia. Además, los usuarios pueden agregar comentarios como que se trata de un spam telefónico o que llaman y cortan.

¿Pueden hacer algo las empresas telefónicas en Chile?

Respecto a los call centers que llaman y cortan, produciendo este spam telefónico, las compañías telefónicas que operan en Chile, afirmaron que no tienen la facultad legal para bloquear o filtrar este tipo de llamadas.

Así lo explicaron desde la Asociación Chilena de Telecomunicaciones (ChileTelcos), que agrupa a las empresas, Claro, Entel, GTD, Movistar, Mundo y VTR.

“Los operadores de telecomunicaciones no pueden bloquear las llamadas a sus clientes por sí solas, puesto que para hacerlo deberían monitorear los tráficos de sus clientes (es decir, revisar quien los llama) y eso legalmente no está permitido”, aclararon.

Sobre esto, recalcaron que como agrupación, están suscritos a un protocolo de buenas prácticas para realizar un número acotado de llamadas promocionales o publicitarias a los clientes de otras empresas de telecomunicaciones.

Así por ejemplo, el protocolo establece como máximo tres contactos al mes con un cliente de otra empresa, con una espera de 60 días antes de volver a llamar. De igual modo regulan las horas en las que se hacen las llamadas, de modo de no interrumpir el descanso de los usuarios.