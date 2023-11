Lollapalooza Chile liberó su cartel por día para la edición 2024, por lo que ya está disponible el lineup oficial, donde destacan los artistas de renombre como cabezas de cartel.

Entre los músicos y bandas más destacadas están Limp Bizkit, Blink-182, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Feid.

¿Cuándo y dónde es Lollapalooza Chile 2024?

La doceava edición del Festival de Lollapalooza Chile espera atraer como siempre a cientos de miles de espectadores en sus 3 días de jornada: 15, 16 y 17 de marzo del 2024.

El máximo evento musical se realizará en el Parque Bicentenario de Cerrillos, en la región Metropolitana, lugar que albergará los conciertos por tercera vez.

¿Cuál es el lineup de Lollapalooza Chile 2024?

Lineup de Lollapalooza Chile viernes 15:

La música urbana de Feid y el nu rock de Limp Bizkit serán las cabezas de cartel. Antes estarán artistas como Thirty Second to Mars,

King Gizzard & the Lizard Wizard, Pierce the veil, Overmono, Los Pericos, y los chilenos de Machuca.

Lineup de Lollapalooza Chile sábado 16:

Los artistas más destacados del segundo día serán Blink-182 tras su fallida presentación del 2023 y repiten Arcade Fire. Junto a ellos estarán The Offspring, Chencho Corleone, Diplo, Movimiento Original, Catupecu Machu y los chilenos Pablito Pesadilla, Francisca Valenzuela, Los Miserables y Tronic.

Lineup de Lollapalooza Chile domingo 17:

El festival de música internacional cerrará con SZA, Sam Smith, Jungle, Phoenix,

Grupo Frontera, Ana Tijoux, Congreso, Saiko, Denise Rosenthal, Nicole y Gonzalo Yañez.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Junto con anunciar el lineup oficial con el cartel de artistas distribuidos por día, comenzó la fase de venta de entradas o pases diarios para Lolla 2024.

Los boletos están disponibles a través del sistema Ticketmaster, con un valor de $145.600, considerando el cargo por servicio.

En tanto, el pase general para 3 días tiene un precio de $347.200, el pase Lola Lounge, $677.600, y Lola Lounge Premium $924.000.