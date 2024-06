Durante la Cuenta Pública 2024, el presidente Gabriel Boric anunció que pondrá urgencia a la tramitación de la ley de eutanasia. Durante el discurso, el mandatario relató que esto iba en respuesta de Susana Moreira, quien le escribió una carta pidiendo su muerte asistida.

“Le digo a Susana que lo que me pides no está dentro de mis atribuciones, pero en tu nombre y en el de tantos otros, invito al Congreso a no evitar este debate”, fueron parte de las palabras del presidente durante el pasado sábado previo a anunciar que pondrá celeridad a esta iniciativa.

Además el jefe de Estado describió parte de la carta que escribió Susana, donde le pedía que autorizara su muerte asistida, en el contexto de la compleja enfermedad que padece.

¿Quién es Susana Moreira?

El diagnóstico de Susana Moreira es distrofia muscular de la cintura escapulohumeral. Según la Asociación de Distrofia Muscular (Muscular Dystrophy Association), ésta es una enfermedad degenerativa que afecta a los músculos del área de la cadera y los hombros, por lo cual genera debilidad y dolor, entre otros síntomas.

En 2023, Susana escribió una carta al presidente Gabriel Boric contando su vida y cómo vive la enfermedad, pero principalmente se enfocó en una solicitud de muerte asistida, en el contexto de que no existe una ley de eutanasia en Chile.

Y es que si bien fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados en 2022, más tarde quedó estancada en la Comisión de Salud del Senado.

“Fue súper emocionante, sentí que estábamos siendo escuchados, porque no soy solo yo. Esto es para cuando yo sienta que mi cuerpo no puede más, para poder elegir en ese momento”, dijo Susana a Chilevisión Noticias, relatando parte de lo que vivió al escuchar una respuesta a su carta durante la Cuenta Pública.

Según contó al medio, la idea de apelar a una muerte asistida o eutanasia cobró más fuerza durante la pandemia. Tras contagiarse de Covid-19 y notar cómo empeoró su salud durante este estado, se dio cuenta que no quería vivir sus últimos días en condiciones deplorables.

“Había un momento donde no podía respirar y aunque yo intentara respirar para oxigenarme no podía, fue ahí cuando entendí que los últimos días de mi vida iban a ser así, porque cuando muera va a ser porque ya no tenga fuerzas para respirar y siento que no es justo que una persona tenga que morir así”, sostuvo.

“Para una persona que está en esta situación, no se trata de querer morir, ni tampoco se trata de que estoy triste y quiero elegir un suicidio voluntario, no es eso, es simplemente poder elegir morir antes que tener que sufrir tanto”, añadió.