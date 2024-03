El Hospital de Puerto Montt, recientemente, realizó la primera cirugía para corregir un caso de “pecho de paloma” en Chile. El procedimiento no tenía precedentes en el país, además se realizó en el sistema público.

De acuerdo con un comunicado publicado por el hospital, quien se sometió a esta cirugía fue Fernando Salazar, un estudiante de psicología de 24 años, oriundo de Puerto Montt, que fue diagnosticado con Pectus carinatum cuando apenas tenía 11.

La operación fue hecha por el equipo de Cirugía de Tórax del hospital y resultó un éxito para ser la primera de su tipo en Chile.

“Físicamente, no me traía ningún problema, pero sí a nivel psicológico. El tema del pudor, de hacer cosas normales, ir a la playa, obviamente me afectaba. Sobre todo, además porque comenzó a desarrollarse en mi adolescencia, el tema de las relaciones, los amigos, hasta abrazarse con alguien me daba vergüenza”, comentó Fernando.

“Ahora noto mucha más confianza tras la operación, sigo con terapia para volver a la normalidad, pero sí hay mucha más confianza”, añadió el paciente.

¿Qué es el “pecho de paloma”?

El pecho de paloma, pecho sobresaliente o Pectus carinatum, es una deformidad de la pared toráxica, que puede ser producida por un crecimiento excesivo del cartílago, según el Nicklaus Children’s Hospital de Estados Unidos.

Esta deformidad hace que el esternón (hueso del pecho) y las costillas sobresalgan, generando la apariencia de pecho sobresaliente.

“El pectus carinatum puede estar presente en el nacimiento, aunque también puede presentarse durante la adolescencia y aparecer súbitamente durante el crecimiento rápido en altura (estirón) de la pubertad”, señala la institución.

Para corregir el pecho de paloma, el Equipo de Cirugía de Tórax del Hospital Puerto Montt, liderado por el Dr. Alfonso Oropesa y el Dr. Carlos Figueroa, utilizó por primera vez en un hospital público de Chile un sistema de barras de titanio con clip costales.

“En esta operación se utilizó el llamado Sistema StraTos, conformado por barras y grapas costales de titanio que corrige deformidades de la pared toráxica y trauma esternal. La cirugía fue exitosa, y el paciente tuvo un posoperatorio muy bueno”, explicó el Dr. Figueroa.

Actualmente, Fernando se encuentra en recuperación y desde el hospital señalaron que en las próximas semanas será dado de alta.

Paralelo al Pectus carinatum, también existe el pectus excavatum, donde el pecho se hunde, en lugar de sobresalir. El carinatum es menos común, pero puede producir severos problemas de autoestima, dicen los médicos.

“Para el paciente tiene una carga estética muy importante, ya que, por ejemplo, no se exponen, no se sacan la polera, lo que genera un problema de autoestima real, por lo que consideramos que es esencial darle una solución, aunque sea bajo el número de personas que la padece”, agregó el cardiocirujano Iván Sepúlveda, quien también participó de la intervención.