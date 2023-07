Este jueves, la Administración de Alimentos y Medicamentos del gobierno de Estados Unidos (FDA) aprobó la primera venta libre de una píldora anticonceptiva, esto significa que en el medicamento podrá ser adquirido sin receta médica en el país.

Esta sería la primera vez que se autoriza el comercio libre de una píldora anticonceptiva en EE.UU, con la intención de que estos métodos sean más accesibles para las mujeres. Especialmente para adolescentes o mujeres que no pueden asistir a controles médicos con regularidad.

El anticonceptivo es Opill, desarrollado por la compañía farmacéutica Perrigo. De acuerdo con The Washington Post, esto ocurre 60 años después de que las píldoras anticonceptivas llegaron al país, que finalmente se une a la lista de las otras 100 naciones que hasta ahora han aprobado la venta libre.

Para que se autorizara una píldora sin receta pasaron primero varios años de lucha y debate, donde la presión se incrementó luego de que en 2022 la Corte Suprema anulara el fallo histórico Roe vs. Wade, que garantizaba el derecho al aborto libre en EE.UU.

De hecho, en el país norteamericano existen organizaciones como Free the Pill, que se han encargado de impulsar la venta libre de anticonceptivos y otras luchas de las mujeres.

“Es un cambio transformador en el acceso a anticonceptivos y la salud reproductiva”, dijo al medio Victoria Nichols, directora de proyectos de la organización.

Desde Perrigo, señalaron que la píldora podría comenzar a comercializarse a partir de inicios de 2023, entre enero y febrero. Además, no tendría restricción de edad, aunque aún no se han definido los precios.

“Los jóvenes absolutamente necesitan esto. Para que puedan obtener algo tan importante en términos de cuidar sus cuerpos, en una edad en la que históricamente no se nos ha permitido… tendrá un impacto realmente significativo en nuestras vidas y nuestra capacidad de planificar para el futuro“, comentó Dyvia Huitron, de 19 años y miembro de la organización Advocates for Youth, que también pelea por estos derechos.

Hasta el momento, Opill es la única píldora anticonceptiva de venta libre en EE.UU y la autorización de la FDA aplica exclusivamente para este medicamento.

