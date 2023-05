El médico Miguel Antúnez, especialista en enfermedades respiratorias, aseguró que el famoso inhalador azul de salbutamol que se utiliza en Chile para tratar el asma estaría perdiendo gradualmente su eficacia a la hora de controlar los síntomas.

En conversación con La Tercera, el experto se aventuró a proponer un nuevo tratamiento para la enfermedad, el que consiste en combinar el compuesto con un tratamiento con corticoides.

Un estudio actualizado por Antúnez donde se afirmaba que el salbutamol en varias dosis aumentaba y exacerbaba los síntomas del asma, pudiendo llevar hasta la muerte por crisis respiratoria, concluyó que el inhalador solo ataca los síntomas, pero no las causas de la afección.

Por esta razón, el experto propuso eliminar el inhalador azul como terapia única. Esta recomendación se genera debido a que el asma consiste en la inflamación de los bronquios y las vías aéreas, por lo que lo adecuado sería tratarlo con antiinflamatorios.

Los más potentes y eficaces antiinflamatorios son, en respuesta, los corticoides, explica Antúnez. Lo que se contrapone con el real efecto del salbutamol: dilatador bronquial.

Y aunque este efecto dilatador ha ayudado por años a la población a enfrentar la enfermedad, lo cierto es que su eficacia suele durar muy poco tiempo, algo así como 4 horas, y en casos más severos de la enfermedad el inhalar constantes dosis de este compuesto no parece surtir mayor efecto.

“El paciente solo tiene un efecto temporal, por así decirlo sintomático, que le da una sensación de que está resolviendo el problema cuando no lo es, porque lo que él requiere es desinflamar el bronquio y no está recibiendo el tratamiento que es el corticoide”, dice el experto.

La propuesta de del broncopulmonar se sustenta, según relata al mencionado medio, en que en Inglaterra se realizó un estudio que demostró que el 85% de las personas que morían a causa de una crisis de asma ingerían altas dosis de salbutamol y bajo uso de corticoides.

No obstante, el médico llamó a no descartar por completo el inhalador azul: “Uno puede pensar que es el salbutamol el que produce la muerte, pero no, es la falta de acceso a la buena terapia que es el corticoide antiinflamatorio, mientras se utiliza un medicamento que se saca de ahí a la rápida”.

Por lo tanto, especifica que el tratamiento adecuado sería un inhalador que combine al bronquio dilatador (salbutamol) y los corticoides (antiinflamatorios) con el fin de ingerir menor cantidad de dosis y lograr mayor efectividad.