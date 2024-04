Este jueves se completaron los duelos de segunda ronda del Challenger de Concepción, campeonato que se disputa en la arcilla del Estadio Español de Chiguayante.

El primero en ganar y anotar su nombre en los cuartos de final fue el argentino Facundo Mena (406 ATP), quien en un parejo partido dejó en el camino al brasileño Daniel Dutra Da Silva (464 ATP), por parciales de 7-5 y 6-4.

“Al principio le quebraba, me quebraba, le volvía a quebrar, me volvía a quebrar. Las condiciones estaban pesadas por la lluvia, por el frío. Entonces, los saques no hacen tanto daño, pero yo creo que me mantuve jugando a una intensidad un poquito más que él y él en algunos momentos falló. Entonces, yo creo que ahí estuvo la clave. Fue un partido muy cerrado. Él es muy aguerrido: corre y siempre está presente. Siempre está en cada punto y yo creo que pude estar en algunos puntos más y ahí fue la diferencia”, declaró el tenista bonaerense.

Gran saque y respuesta de Facu Mena 🇦🇷 para quedarse con el primer set por 7-5 ante Dutra Da Silva 🇧🇷#ChallengerdeConcepción @ATPChallenger pic.twitter.com/HVM9uZohLK — Legión Sudamericana (@LegionSudam) April 25, 2024

El segundo partido fue el duelo europeo, donde el griego Stefanos Sakellaridis (429 ATP) venció en tres sets al turco Ergi Kirkin (299 ATP), con parciales de 6-3, 3-6 y 7-5.

“Estoy muy contento con mi desempeño. Siento que poco a poco me voy adaptando un poco mejor a las pistas de tierra batida, la táctica y todo. Al comienzo del partido estuve bastante bien y logré conseguir el primer set. Luego, en el segundo set, él empezó a moverse más dentro de la cancha, a presionarme más y a jugar buen tenis. Y luego, en el tercer set, adapté un poco mi juego. Fue una batalla reñida, como el último punto que entró por como un centímetro”, indicó el vencedor.

La jornada de la tarde

El primero en resolver su lance en los partidos que se iniciaron a las 15 horas fue el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (294 ATP), quien venció por 6-0 y 6-3 al argentino Leonardo Aboian (653 ATP), que inició el torneo en la etapa de clasificaciones.

“En el segundo set yo estaba un poquito tenso, él arrancó mejor. Tomó un poquito más de riesgos y le salió bien. Empezó quebrando, después pude recuperar y el partido estuvo muy duro. Hubo un game muy largo en el segundo set que logré mantener. Casi me quiebra. Entonces el partido estaba un poco cambiando y por suerte pude mantenerme. Logré calmarme y seguir jugando un buen tenis y al final del segundo set se dio por nada. Quebré en su último game de saque y logré mantener el mío”, destaco el tenista de 19 años.

El último clasificado a los ocho mejores fue el brasileño José Pereira (633 ATP), quien, viniendo desde la qualy, logró derrotar al argentino Hernán Casanova (336 ATP) con parciales de 6-7(4), 6-3 y 6-1. “”Otra vez físicamente estaba muy bien y como dije ayer, cuando estoy bien físicamente, mentalmente también me quedo muy fuerte para competir. El primer set perdí 7-6 pero saqué 5-3. Perdí el set, pero cuando salí ahí al segundo sabía que podía cambiar todo. Estaba 2-0 abajo y después gané 6-3, 6-1, pero creo que todo el partido yo jugué un poco mejor que él”, declaró el tenista de Santana do Ipanema.

Los duelos de cuartos de final se disputarán este viernes, y emparejarán a Mena contra Sakellaridis y a Guillén Meza versus Pereira.

Cuartos de final en dobles

Este jueves se definieron también los semifinalistas en el cuadro de dobles, que durante el viernes buscarán su paso al duelo decisivo.

Los resultados fueron:

• Seita Watanabe / Takaro Yazuki (JAP) a Luis Britto (BRA) / Gonzalo Villanueva (ARG) por 6-7(4), 6-3 y 10-8.

• Gonzalo Bueno (PER) / Tomás Farjat (ARG) a Roy Stepanov (ISR) / Andrés Urrea (COL) por 6-4 y 7-5.

• Roberto Cid Subervi (DOM) / Ergi Kirkin (TUR) a Daniel Dutra Da Silva / Wilson Leite (BRA) por 6-2 y 6-0

• Patrick Harper (AUS) / Dan Stevenson (GBR) a Franco Roncadelli (URU) / Stefanos Sakellaridis (GRE) por 6/3 y 6/4

La jornada de este viernes

Este 26 de abril se disputarán los duelos de cuartos de final del cuadro de singles y las semifinales de dobles.

El orden de juego para este viernes es el siguiente:

Cancha central:

11 horas

– (1) Genaro Olivieri (ARG) vs (6) Gonzalo Bueno (PER)

– (Alt) Juan Carlos Prado Angelo (BOL) / (2) Juan Pablo Ficovich (ARG)

– (Q) Stefanos Sakellaridis (GRE) vs Facundo Mena (ARG)

Cancha 3:

11 horas

– S. Watanabe / T. Yuzuki (JAP) vs R. Cid Subervi (DOM) / E. Kirkin (TUR)

No antes de las 13 hrs

– (4) Álvaro Guillén Meza (ECU) vs (Q) José Pereira (BRA)

Después del descanso correspondiente:

– P. Harper (AUS) / D. Stevenson (GBR) vs G. Bueno (PER) / T. Farjat (ARG