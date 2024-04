El artista urbano Uriel Romero, mejor conocido como “Futuro fuera de órbita”, habló sobre su quiebre con Daniela Castro esta noche en una entrevista del react de Ganar o Servir, donde además aclaró sus dichos previos.

Recordemos que, ambos fueron parte del reality Tierra Brava, donde mantuvieron un fugaz romance que intentaron retomar una vez fuera del reality, sin embargo, no funcionó.

Pero los comentarios comenzaron después de una publicación en Instagram que hizo el cantante, donde despidió a sus compañeros del programa sin mencionar a Castro.

Allí, una seguidora le preguntó por ella, a lo que respondió: “Cómo voy a subir una foto con una persona con la cual no hablo ni tengo relación. Más encima no saben ni por qué terminó la hueá (sic). Cuando lo sepan, van a quedar pa’ la cagá (sic). Para que me dejen de preguntar por esa estupidez, ¡con todo el respeto!”.

Ante estos dichos, la ex Master Chef, consultada por Publimetro, apuntó a que “no sé qué hice tan terrible. Que me diga, por favor. Si quiere hablar que hable. El que nada hace, nada teme”.

Uriel Romero aclaró situación con Daniela Castro

Ahora, el artista aclaró estos dichos alegando que para él las cosas habían terminado mal, pero prefirió no explicar el motivo del quiebre.

“Afuera las cosas son muy diferentes, nosotros somos personas diferentes, no funcionó, soy muy real, no me gustan las mentiras también, etcétera. Por mi lado terminó mal prácticamente“, explicó.

Asimismo, dijo que sus compañeros del reality están al tanto de la situación y lo apoyan. “Los chiquillos saben, yo les conté todo. (…) No es como que se meten en eso, no se meten, pero están más de mi lado“.

Por último, sobre la razón del quiebre, añadió que “yo no quiero hablar de eso, todo cae por su propio peso. Ya paren de preguntarme, a veces veo comentarios que dicen ‘es que tú hablas mal de las mujeres’. Yo no he hablado mal nunca de nadie, de ninguna mujer”.