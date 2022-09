La vida laboral, en el pasado, era muy distinta a la actual. Para la mayoría, era normal quedarse por años e incluso décadas en la primera empresa que los contrataba, un escenario muy diferente hoy en día. Es ahí donde nace el llamado ““Quiet quitting” o “Renuncia Silenciosa”.

Los millennials ya no buscan trabajos donde puedan desarrollarse por un extenso periodo de tiempo, sino que un espacio que se acomode a su vida.

Pero, ¿qué es la “renuncia silenciosa”? Es un fenómeno que se ha comenzado a expandir en Estados Unidos y España, y que invita priorizar la vida personal por sobre la laboral, pero sin dejar de lado el trabajo.

El objetivo es evitar vivir para trabajar y evitar “ir más allá de lo que implican las descripciones de su trabajo”, de acuerdo a un artículo de Linkedin.

Probablemente, la vieja escuela dirá “son unos flojos”, ya que en el pasado estaban acostumbrados a hacer más sin recibir alguna recompensa justa, incluso si perdían cumpleaños, celebraciones y momentos que marcan la vida.

Fueron sus hijos, quienes se dieron cuenta de la importancia de faltar a estos momentos.

El famoso psicólogo Adam Grant, quien ha trabajado con Google y NFL, entre otros, indicó en su cuenta de Twitter que el quiet quitting” no es sinónimo de ser perezoso, sino que un indicador de que son las empresas las que deben cambiar.

“La ‘renuncia silenciosa´ no es pereza. Hacer lo mínimo es una respuesta común a los trabajos de mierda, los jefes abusivos y los salarios bajos“, sentenció.

“Cuando no se sienten atendidos, las personas finalmente dejan de preocuparse. Si desea que hagan un esfuerzo adicional, comience con un trabajo significativo, respeto y un pago justo”, detalló en Twitter.

"Quiet quitting" isn't laziness. Doing the bare minimum is a common response to bullshit jobs, abusive bosses, and low pay.

When they don't feel cared about, people eventually stop caring.

If you want them to go the extra mile, start with meaningful work, respect, and fair pay.

— Adam Grant (@AdamMGrant) August 26, 2022