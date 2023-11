Hace algunos días el líder del extinto grupo musical de pop británico Take That, Robbie Williams, admitió en una entrevista estar pasando por la “andropausia”. De acuerdo al inglés, esto se habría dado por su fiestero pasado y adicción a las drogas.

“El pelo adelgaza, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina ya no está y la dopamina se despidió hace tiempo. He agotado todo lo bueno natural. Tengo la man-o-pausia”, contó a The Sun.

A lo que sumó: “Mi hija me dice: ‘Papá es un flojo’. No me gusta el término ‘flojo’ porque así me describían cuando era más joven. La realidad es que estoy hecho polvo por lo que me hice en los noventa y parte de los 2000“.

Sin embargo, esto no sería del todo cierto. De acuerdo a Diego Reyes, urólogo de Clínica Bupa Santiago, dormir hasta tarde e incluso consumir estupefacientes no tendría relación alguna con el proceso.

“El hipogonadismo de inicio tardío no se relaciona con adicciones o descontrol. Sí, puede favorecer la aparición o empeoramiento de trastornos de salud mental“, aclaró de entrada.

Sumado a esto, explicó que no todos los hombres lo desarrollan: “La prevalencia es baja, alrededor 2,1% para la población total masculina, pero puede aumentar en un 30% en los pacientes con obesidad o diabetes”, advirtió.

El profesional también afirmó que pese a que el proceso es similar a la menopausia femenina, no son iguales: “Se asemeja debido a los niveles disminuidos de testosterona -principal hormona masculina-, y los síntomas que provocan el déficit; sin embargo, todas las mujeres tienen pérdida de sus hormonas femeninas, no así en hombres, que sólo le ocurre a algunos“, recalcó.

Reyes detalló que ante los síntomas “sobre todo del ámbito sexual, consultar con un especialista para evaluar los niveles hormonales”, esto, pues si están bajos, “se puede realizar un tratamiento de sustitución hormonal, con aporte de testosterona, ya sea inyectable o de manera tópica”, explicó.

Recientemente, Robbie Williams estrenó su miniserie homónima de cuatro episodios en Netflix, donde abordó este problema al mismo tiempo que repasa su carrera musical.