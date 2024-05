En medio de la entrevista de Francisco Kaminski en Podemos Hablar, Carla Jara desmintió en vivo a través de sus redes sociales los dichos de su ahora ex esposo. La ex chica Mekano reveló que pagó los pasajes para el viaje familiar a Brasil y compartió evidencia de los movimientos bancarios. Además, Carla desmintió otras declaraciones de Kaminski, señalando que él nunca le pidió perdón cara a cara y que la relación entre él y su hijo es delicada. La actriz concluyó con la esperanza de que el tiempo le dará la razón.

En la emisión de la entrevista de Kaminski, donde entrega su versión tras el quiebre matrimonial, Carla lo desmintió en ciertos aspectos de sus dichos.

Uno de los descargos de la ex chica Mekano fue tras el viaje realizado en familia a Brasil, cuando Kaminski afirmó que ella no canceló la ida a aquel país.

Pasajes a Brasil

“Ay Francisco, eres tan mentiroso… Los pasajes pagados por mí, y te transferí para comprar reales”, escribió la actriz en una historia de sus redes sociales.

Luego de ello continuó con su postura. “En el hotel, pagué la mitad y mínimo que me pagaras la diferencia”, finalizó.

Sus dichos fueron acompañando de un pantallazo, donde se ven los movimientos de las cuentas bancarias.

Carla Jara desmintiendo a kaminski en Instagram me da 100 años de vida pic.twitter.com/Z01ZvamV4Z — Vale Berkhoff (@vberkhofff) May 6, 2024

Carla Jara aclarando relación de su hijo con Kaminski

Sumado a ello, Carla Jara también desmintió algunas de las declaraciones que Francisco Kamisnki reveló en la entrevista con Julio César, a través de nuevas historias en Instagram.

“Yo ya me llego a reír con tanta mentira, es que… estoy impactada con tanta cosa que me mandan, pero que heavy… Cómo alguien puede llegar a mentir tanto“, mencionó Carla.

“Él jamás me ha pedido perdón mirándome a la cara, nunca. Lo vi una vez, cuando fuimos citados al colegio de mi hijo donde ni siquiera me saludó“, dijo.

A ello agregó que la relación entre su ahora ex esposo y su hijo Mariano es delicada, pues no se hablan.

“No se hablan, no porque yo le haya metido cosas en la cabeza, porque jamás lo haría, su hijo no le habla porque no ha recibido el mejor trato de su padre, pero he hecho todo como corresponde“, explicó.

Carla finalizó la historia con una reflexión, “El tiempo me dará la razón…el viaje me da lo mismo, pero espero que en algún día me pague toda la plata que me debe, porque es mucha”, concluyó la ex Mekano.