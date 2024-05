El puerto improvisado de EE. UU. frente a las costas de la Franja de Gaza comenzará a funcionar pronto. El proyecto es caro y complejo, pero podría aliviar a la población. Sin embargo, ha recibido varias críticas.

La plataforma cabecea lentamente en el mar. Varios pontones de acero, anclados al fondo marino, se unen a una superficie casi cuadrada. A un costado, un muelle se extiende a lo largo. Se trata del lugar donde los barcos traerán la urgente ayuda humanitaria y otros suministros a la Franja de Gaza. Esto es lo que sugieren las imágenes publicadas en X (Twitter) por el Comando Central de Estados Unidos.

Las obras del puerto estadounidense improvisado, situado a varios kilómetros de la costa de Gaza, están casi terminadas. El desembarcadero flotante está custodiado por unos mil soldados estadounidenses armados, que forman parte de un complejo proyecto que está costando 320 millones de dólares en total.

Debido a que el mar frente a Gaza es muy poco profundo, la plataforma marítima es solo el primer punto de desembarco de los cargueros con ayuda, que provienen de Chipre. Los palés se descargan en la plataforma para ser recogidos y transportados por carretillas elevadoras, que son subidas a barcos más pequeños del ejército para luego dirigirse la costa.

