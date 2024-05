Francisco Kaminski contó su versión del polémico quiebre con Carla Jara la noche de este domingo en un capítulo especial de “Podemos Hablar“. En el espacio, también participó Constanza Capelli, Iván Arenas y Chiqui Aguayo, quien se cuadró con la exMekano durante el programa.

“Es inevitable que uno tome cierto partido (…), uno escucha a la Carla y también uno empatiza, claramente, si te están dejando de loca… Y si tú dices que terminaron en buenos términos, y yo siento que me han cagado… (sic)“, le dijo la comediante al locutor radial.

“A mí me pasa que yo empatizo con eso de que hasta cuándo las mujeres somos las locas celosas (…), y los hombres son estas personas intachables”, continuó la humorista.

Chiqui Aguayo defendió a Carla Jara frente a Kaminski

“Cuando tú dices que terminaron en buenos términos, y después que (Carla) le tenía mala a la Camila… Si yo también siento ciertos celos (…), si tú me cagaste, cómo voy a terminar en (buenos términos)“, prosiguió Chiqui, enfatizando en su postura.

Sin embargo, Kaminski no se quedó callado: “Mi error fue haber entrado en un juego dentro de un matrimonio y no haber parado mi tema en un comienzo, pero el acto de infidelidad yo no lo cometí“, argumentó.

Con ello, el animador expresó que cuando decía que había terminado en buenos términos con Jara, era porque sentía que el asunto debía “manejarse en la casa”. “Pero si tú me cagaste, y esa es mi percepción del asunto, cómo voy a aguantar que alguien diga que terminamos en buenos términos“, le lanzó Aguayo.

“‘No soy la loca celosa, me cagó’. Eso es lo que digo yo de esta teleserie, que miro con distancia igual. Perdóname, a lo mejor estoy contribuyendo al hate (odio)”, continuó la comediante.

Antes de su intervención, Julio César Rodríguez le había pedido a Iván Arenas su opinión frente al tema: “¿Qué le parece todo esto que hemos hablado, Profesor? A usted que es un hombre de experiencia, usted que pinta canas, usted que tiene ya su barba de hombre sabio”.

“Hueón (sic)”, le respondió el Profesor Rossa refiriéndose a Kaminski, epíteto al que Chiqui Aguayo se sumó entre risas.