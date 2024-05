El director técnico de la U, Gustavo Álvarez, analizó la igualdad entre su equipo y Deportes Iquique, 2-2, por la undécima fecha del Campeonato Nacional.

El estratega fue hasta la conferencia de prensa pospartido y, aunque lamentó no conseguir la victoria, resaltó el carácter de sus dirigidos que levantaron dos goles en contra en el Ester Roa.

“Demostramos mucho carácter y no parto analizando el partido desde el resultado. Me parece que el rival tuvo dos situaciones de gol, el penal y el gol, nada más”, afirmó.

“Nosotros generamos muchísimo, porque carácter sin juego tampoco sirve. Me parece que el equipo tuvo juego, una actitud muy protagónica y le sumó carácter”, agregó.

En la misma línea, Álvarez resaltó el cometido ‘azul’ y aseveró que “el carácter es indispensable y se tiene o no se tiene, el resto de los aspectos se puede mejorar. Estamos en presencia de un noble equipo, un plantel con muchísimo carácter, hombría, amor propio”.

Por otro lado, Gustavo Álvarez también tuvo palabras para Luciano Pons, el delantero que llegó esta temporada y tras ser resistido las primeras fechas por algunos hinchas, está empezando a cumplir con goles, como el de hoy contra los nortinos.

“Yo hablaba de una adaptación a un nuevo país, una nueva liga, un nuevo equipo… Luciano está demostrando sus características y eso no se modifica”.

“Puede variar el rendimiento, picos altos, picos bajos, como todos, pero me da alternativa, y una vez más tengo un lindo problema para armar el próximo once. Por que los que entran, entran muy bien. Me da competitividad y eso me garantiza crecimiento semana a semana”, cerró.