La Tiktoker estadounidense, que realiza contenido en la red social bajo el nombre Americas Barbie, realizó un video donde hablaba de su reciente contagio con Acturus, la nueva subvariante de Ómicron, el registro rápidamente se viralizó luego de que mostrara un nuevo posible síntoma del virus.

La joven, cuya edad y nombre real no revela en la red, explicó en el registro que hace poco más de una semana de subido el registro se había contagiado con la nueva mutación del virus del Covid, la que ya es responsable al menos el 10% de los casos en 32 países del mundo.

Tal como relata la Tiktoker, XBB.1.16, el nombre científico de la subvariante, que ha sido categorizada como “de interés” por la Organización Mundial de la Salud, según consignó CNN, apenas le permite “pensar claramente”, no la ha dejado dormir adecuadamente por días y le ha provocado un molesto dolor de garganta que casi no la deja hablar, todo esto mientras está embarazada.

Sumado a esto, la influencer relató que el virus la afectó a tal punto que desarrolló una dolorosa infección al oído, congestión nasal, pérdida de voz y conjuntivitis. Este último sería el nuevo síntoma de Acturus.

“No se siente como Covid (…) he usado mascarilla, no salgo y aun así me contagié. Chicos, el Covid no se ha ido, solo es diferente. Puede verse como una simple alergia si es menos severo, pero mantengan en mente que también se puede ver como una conjuntivitis”, relató la Tiktoker con Acturus.

Sobre el caso de Americas Barbie, y demás contagiados con Acturus, el broncopulmonar de Clínica Dávila, Felipe Rivera, explicó: “En cuanto a los síntomas, tiene dos o tres características, primero se ha visto que es una variante que es capaz de afectar más a los niños que las variantes anteriores y segundo se asocia con síntomas que se habían visto muy poco como la inflamación de las mucosas de los ojos de los niños, la conjuntivitis, ese es un síntoma que podría ser característico en estos pacientes“.

A lo que añadió: “Se ha visto es que produce fiebre alta, más que otros, y produce el resto de las cosas más o menos similares: malestar general, la congestión nasal, fiebre alta, el dolor de garganta, la tos y demás complicaciones”.

Dentro de su relato, la Tiktoker aseguró que se le fue negado el tratamiento con Paxlovid para tratar su contagio con Acturus, esta decisión, explica el especialista, se debe a que a pesar de los síntomas no se trata de un caso grave y ya han transcurrido más de 6 días desde el contagio, por lo que su capacidad como antiviral no haría efecto.

“Habitualmente no usamos antivirales, excepto en los casos que los pacientes tienen inmunosupresión, insuficiencia hepática o renal, no obstante, si son casos graves de insuficiencia renal o hepática es contraindicación el usar este tipo de medicamentos, pero en general se usan en pacientes con peligro grave de agravarse, inmunosuprimidos, pacientes con vacunación incompleta y que tienen probabilidades de hacer cuadros graves”, detalló Rivera.

No obstante, el especialista afirmó que esta subvariante, que se ha encontrado en más de 30 países, siendo Estados Unidos e India los más afectados, no ha sido registrada en el país por falta de secuenciación de la misma: “No se hace secuenciación a todos, por lo tanto, es muy poco probable que sepamos realmente lo que está pasando, pero hasta el momento no tengo evidencias de que haya habido ese tipo de variante aquí en Chile”, cerró.