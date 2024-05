Fuegos cruzados se instalaron en el Bernabeú. Y es que el Bayern Múnich tuvo el gol que pudo salvar su debacle en las semifinales (vuelta) de la UEFA Champions League, donde cayó agónicamente al sufrir la remontada del Real Madrid.

Sin embargo, el partido sigue jugándose fuera de la cancha, más aún, por la última jugada del compromiso.

Justo al minuto 90+9′, Thomas Müller pivoteó un balón con dirección al defensor Matthijs De Ligt, que apareció en el área madridista para poner el empate en el global.

Sin embargo, el juez polaco Szymon Marciniak cobró fuera de juego y anuló la jugada para avivar las llamas.

La desazón de De Ligt: polémica del Bayern e indignación contra el Madrid

Tras el final caliente del partido, De Ligt dejó entrever su frustración.

“Lo teníamos muy cerca, quedaban diez minutos para que terminara y pasas de ganar a perder en 10 minutos. Es una muy mala noche”, apuntó.

A su vez, el exjugador de la Juventus señaló: “Estábamos muy cerca. Han apretado, han presionado y cuando crees que están muertos, siempre tienen un último aliento. Por eso han ganado la Champions 14 veces, eso hace la diferencia“.

Respecto a la jugada de la polémica, el neerlandés dejó unos dardos que siguen haciendo ruido en España.

“Creo que todos sabemos las reglas, que si no está claro el fuera de juego tienes que dejar jugar. Ha sido una vergüenza. Con el gol de Joselu casi en fuera de juego deja seguir jugando, ¿por qué no con nosotros? Es increíble. No es fácil hablar del árbitro, pero al final lo han merecido”, recalcó.

Por último, el formado en Ajax declaró a Bein Sports que “el asistente me ha dicho: ‘Lo siento, cometí un error”