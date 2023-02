La intérprete de Ellie en la serie de HBO reveló que usó esta prenda durante casi todo el rodaje de la serie, sin embargo, admitió que puede ser perjudicial para la salud cuando no se hace de manera adecuada.

La actriz británica Bella Ramsey reveló en una reciente entrevista que utilizó un binder durante el 90% del rodaje de ‘The Last of Us’, sobre ello la intérprete de Ellie admitió que fue algo “poco saludable”.

Fue en conversación con GQ que la artista de 19 años afirmó: “Usé un binder durante el 90% de la filmación de ‘The Last Of Us’, lo que probablemente no es saludable, por favor, úsenlo de manera segura”, advirtió Bella Ramsey. De acuerdo a la actriz, esta decisión la hizo sentir mucho más concentrada en el set.

¿Usar un binder puede ser perjudicial para la salud?

Usar este tipo de compresión puede tener resultados contradictorios en las diferentes dimensiones de la salud.

En cuanto a la física, puede tener varios síntomas perjudiciales, sin embargo, en la salud mental de las personas que no se sienten conformes con su género de nacimiento puede tener efectos favorables.

De acuerdo a uno de los primeros estudios al respecto realizado por The Binding Health Project, algunos problemas de salud que puede provocar son: sensibilidad en la piel de la zona, cicatrices, hinchazón, comezón, infecciones; dolor en el pecho, hombros, espalda o abdomen.

Sumado a esto, también pueden manifestarse problemas respiratorios y síntomas musculoesqueléticos, como cambios posturales, desgaste muscular, hasta fracturas de costillas.

Para evitar estos problemas, los especialistas recomiendan usarlo por un cierto límite de tiempo, no añadir cintas adhesivas o de otros tipos para comprimir más, no usarlo durante una sesión de ejercicio y elegir siempre la talla correcta.

La actriz, que se identifica como no binaria, pero que advierte que no le preocupan qué pronombres se usen para referirse a ella, también contó que pudo tener varias conversaciones con su co-estrella, Pedro Pascal, quien tiene una hermana trans, sobre la definición de género y sexualidad.

“No siempre eran profundas, podían ser divertidas y humorísticas, todo el espectro. Fuimos muy honestos y abiertos el uno con el otro”, relató.