Durante el último tiempo, TikTok suele levantar tendencias, pero hay una que logró llamar la atención: la “Teoría de las uñas rojas” o “Red nails Theory”.

Cientos de tiktokers acusaron llevar uñas rojas, mientras realizaron videos poniendo esmalte en ellas, para salir al mundo y ver qué les decían por llevar ese color en sus manos.

El argumento de la teoría es que las mujeres que usan uñas rojas están destinadas a tener mejor suerte con el sexo opuesto, pero, ¿qué tan real puede ser?.

El color rojo es uno de los favoritos de las mujeres, no solo de esta generación, sino que desde el antiguo Egipto, por lo que quizás la teoría no está tan alejada de la realidad.

¿Son las uñas rojas o el color rojo?

¿Son realmente las uñas lo que atrae a los hombres? Esa es la pregunta para intentar responder a la teoría de las uñas rojas de TikTok.

Aunque no se puede responder con claridad, hay algunos indicios de que este color es llamativo para el sexo masculino.

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Rochester, en Nueva York, y publicado por la Journal of Personality and Social Psychology, la respuesta de los hombres al color rojo no vendría de un condicionamiento social para encontrarlo atractivo, sino que más bien, de raíces biológicas, rescató Europa Press.

La investigación del profesor de psicología Andre Elliot y la investigadora Daniela Niesta consideró las respuestas de múltiples hombres a una gran variedad de colores en las más diversas acciones o situaciones.

De esta forma, lograron demostrar que el color rojo hace que, efectivamente, los hombres se sientan más atraídos por las mujeres. Esto porque cada vez que mujeres usaban el color rojo en vestuario o detalles, era significativamente más señalado por los hombres.

Según mencionaron a la revista científica, “nuestra investigación demuestra un paralelismo en la forma en la que humanos y primates machos no humanos responden al color rojo. Esto confirma lo que muchas mujeres han sospechado y reivindicado desde hace tiempo: que los hombres actúan como animales en el plano sexual”.

Añadiendo en su declaración que “aunque a los hombres les gustaría pensar que responden a las mujeres de una forma racional y sofisticada, parece que, al menos en cierto grado, sus preferencias y predilecciones son, en una palabra: primitiva”

El color rojo en la historia de las uñas

Sin embargo, el rojo es parte de la historia de la moda desde tiempos antiguos, como cuando Cleopatra pintaba sus labios de rojo en el antiguo Egipto.

Por lo mismo, el color rojo en las uñas llegó a principios del siglo XX cuando se lanzó el primer esmalte. Fue en ese momento cuando jamás volvió a salir de las vitrinas y los cosméticos de las mujeres.

Según destaca Smoda, fue en la década de los años 20 cuando “Cutex” añadió a su gama de colores una nueva variedad, el rosa.

Luego de ese lanzamiento, y solo un par de años después, introdujeron en el mercado el quitaesmalte a base de acetona. Esto permitió la revolución del uso del esmalte de uñas hasta nuestros tiempos.

Para 1932, Revlon, una de las marcas más reconocidas en cosméticos, lanzaría su tono “Cherries in the Snow” (cerezas en la nieve, en castellano) inspirada en labios escarlatas y así crear un juego entre uñas y labios.

El color, aún es parte de su colección y ha sobrevivido generaciones tanto en esmalte de uñas como barras de labios que todavía podemos encontrar en el comercio.

El rojo siempre será parte de la historia de las mujeres y se puede reflejar en los íconos de nuestra época como Lauren Bacall, Joan Crawford o Rita Hayworth.

No por nada, una de las imágenes más icónicas de Marilyn Monroe es cuando lleva su cabello arreglado con labios rojos y sus uñas rojas a tono, mientras su mano acaricia su rostro. Una imagen de seducción para todos.

El rojo como un color terapéutico

En la historia, las sufragistas usaron el rojo para asociarlo a la femineidad y la fuerza de las mujeres, que en ese momento luchaban por sus derechos.

Pero el color rojo no solo se asocia a esta fuerza o a la seducción que podemos ver por todas partes en San Valentín.

De acuerdo a lo que menciona El Mundo, varios terapeutas mencionan que las mujeres que usan labios rojos muestran atrevimiento y un alto grado de madurez emocional.

Esto porque ayuda a que las mujeres se sientan fuertes, atractivas, seguras y visibles para los demás. Algo que también aplica a las uñas, ya que potencia la fuerza a través de nuestras manos.

También se descubrió que en el caso de adolescentes, el uso del rojo se considera un símbolo de emancipación, autonomía y libertad.

Es por eso que el rojo es un color que, más allá de ser atractivo para los hombres, empodera a las mujeres y les brinda seguridad a través de pequeños detalles, como las uñas rojas.