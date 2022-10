Fue en la época del cambio de siglo que el programa de canal 13, Venga Conmigo, vivía su gran apogeo. En ese entonces, valiéndose de la música, el humor y un elenco lleno de talentos, funcionó como cuna de varios bailarines, comediantes, cantantes y modelos.

Entre estos últimos estaba Marcial del Río, quien engalanó las pantallas del programa por tres años. Sin embargo, su vida actual dista bastante de lo que fue en esa época.

“Trabaje 25 años como modelo, desde que entré a la universidad”, relató a BioBioChile. “Dentro de eso estuvo el Venga Conmigo”, contó el ahora arquitecto.

Antes del diagnóstico

Fue durante esos años de trabajo como modelo que Marcial comenzó a ver las primeras señales de la fibromialgia que le cambió la vida: “A raíz de mi trabajo -como arquitecto, modelo y conductor de televisión- empecé a sentir dolor que yo lo atribuía al esfuerzo físico o al cansancio”, afirmó.

Sin embargo, esta aflicción fue en aumento, al punto que decidió recurrir a la ayuda médica. “Estuve buscando doctores por muchos años, porque tenía mucho dolor, pero me hacían los exámenes y no tenía nada”, contó.

Estigma y señales difusas

Sobre como llegó al diagnóstico de fibromialgia recién hace 15 años, Marcial lo atribuye a que “era una enfermedad en esa época muy poco conocida”, ya que además, “era mal visto tener dolores si no estabas enfermo, me discriminaban un poco, como si fuera un hipocondríaco”.

Otro factor que influyó en su búsqueda de un diagnóstico certero es que en su tipo de fibromialgia los dolores cambiaban de zona: “Tomó años, ya que los dolores iban cambiando de sector (…) No siempre era la espalda, después era la espalda y las muñecas, luego las muñecas y el cuello, entonces a veces se me quitaba un poquito el de la espalda, pero me dolían los codos”, relató.

Respecto a las señales que lo alertaron, contó que estas se daban a la hora de dormir: “Durante el día estaba más o menos bien, me acostaba en la noche y me apoyaba de lado y no soportaba el dolor del hombro, pero no tenía nada. Me daba vuelta y solo pensar en girarme (y que esto provocaría) un dolor tan intenso (hacia que) no me quisiera mover”.

Cuando al fin dieron con la enfermedad, el exconductor de Extreme Makeover: Home Edition, explicó que el encontrar una terapia adecuada también fue una odisea: “No había tratamientos en esa época que fueran certeros respecto a la fibromialgia porque era una enfermedad desconocida. Te tapaban en analgésicos que podían ayudarte o no”, dijo.

La vida de Marcial del Río con fibromialgia

Durante esa época, el exVenga Conmigo, relató que aprendió a “funcionar con dolores”, puesto que en ocasiones eran tan fuertes que le impedían levantarse de la cama, sin embargo, no podía dejar su trabajo de lado.

“Eso va afectando no solo la salud física, sino que la mental. Estas con un estado de ánimo terrible, sin energía, cansancio crónico, sin poder dormir por los dolores. Era realmente terrible”, detalló.

No obstante, Marcial también vio afectada su vida familiar, puesto que hace siete años se convirtió en padre de mellizos: “Fui papá en medio de mi fibromialgia y los niños se te suben arriba, te tironean, para mí era un castigo que mis hijos quisieran subirse a mi espalda. Era un dolor tremendo, pero no podía dejar de hacerlo porque soy papá”.

Esto, afirmó, también terminó impactando en su salud mental: “Emocionalmente, a mí me afectó mucho no poder responder como mis hijos se lo merecían en ese minuto. No poder jugar futbol, no poder jugar con ellos, no poder saltar”.

Respecto al tiempo en que estuvo sin tratamiento, el arquitecto declaró: “Yo aprendí a superar el dolor, aprendí a funcionar con dolor, lo cual ahora no entiendo cómo lo hice, porque no te puedes llegar a imaginar como duele la fibromialgia”.

“Como estaba tan acostumbrado, mi umbral del dolor empezó a subir”, añadió.

El modelo también reflexionó sobre el tiempo que le tomó consultar a un médico: “Entre los hombres hay un rechazo a estar enfermo y vivir con dolor te hace el ser más infeliz del universo”.

Síntomas de la fibromialgia La fibromialgia es una afección no articular, no inflamatoria, frecuente y de causa desconocida, explica el manual médico MSD. Esta puede producir dolor intenso generalizado o sectorizado. Sobre los síntomas que produce esta enfermedad neurológica, la American College of Rheumatology, detalla que puede existir: – Sensibilidad al tacto o la presión, que afecta a los músculos y a veces a las articulaciones e incluso la piel.

– Cansancio extremo.

– Dificultades para dormir (despertarse con cansancio).

– Dificultades de la memoria o para pensar con claridad. Aunque no serían los únicos, puesto que también se puede manifestar depresión o angustia, migraña o cefalea tensional, problemas digestivos, vejiga irritable o hiperactiva, dolor pélvico, además de trastorno temporomandibular, el que consiste en un conjunto de síntomas que incluyen dolor en el rostro o la mandíbula, chasquidos en la mandíbula y zumbido en los oídos, explica la organización.

Actualmente, Marcial del Río se desempeña como arquitecto y mantiene un tratamiento que consiste en el uso de parches para calmar los dolores, no obstante, cuenta que esta terapia la comenzó hace poco tiempo, luego de la pandemia.