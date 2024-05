Resulta imposible medir la cantidad de gente que vibró, bailó y hasta lloró en Copacabana, disfrutando del histórico show de Madonna, aunque algunos se arriesgan a señalar que hubo más de dos millones de personas. Todo fue magia desde que apareció en escena en un inmenso escenario de 800 metros cuadrados montado frente a la playa, para empezar con “Nothing Really Matters”.

Habían pasado algunos minutos de las 22, cuando la ‘chica material’, de deslumbrantes 65 años, recorrió la larga pasarela elevada que habían montado desde el emblemático hotel Copacabana Palace hasta el monumental escenario de 800 m2, el doble de tamaño de los anteriores shows de la gira.

Madonna cerró en Río su gira mundial “The Celebration Tour”, con la que celebra 40 años de carrera, y la expectativa de que asistiría 1,5 millones de personas se vio largamente superada. El estadounidense DJ Diplo calentó el ambiente en “la pista más grande el mundo”, y ya desde hora temprana no paraban de llegar a la playa fanáticos y turistas del resto de Brasil y del exterior para disfrutar de la mágica fiesta.

Thank you @Madonna for having me be a part of this record setting night. 1.6 million people in Rio. You’re a queen ❤️ pic.twitter.com/cbrlg8q0D9

— diplo (@diplo) May 5, 2024