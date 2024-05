Una violenta pelea entre fans eclipsó el concierto de Bad Bunny en el American Airlines Center de Dallas.

En una de las secuencias de la gresca, que fue viralizada en redes sociales, se ve a dos mujeres que se toman del pelo y se lanzan puñetazos para desconcierto de los presentes.

Detrás de la dupla, otras dos mujeres también se enfrentan a golpes pese a los intentos en vano de los demás por detenerlas.

Los desórdenes pasaron desapercibido para el cantante puertorriqueño, quien siguió con el show sin hacer pausas.

De acuerdo al portal TMZ, esta fue sólo una de las peleas en simultáneo que ocurrieron durante el show. “Si esta fue la revancha, nos preguntamos qué tan salvaje fue la pelea inicial”, señalaron en la publicación estadounidense.

Según el medio, aún no está claro si hubo arrestados relacionaos a las peleas, o si alguna de las involucradas necesitó asistencia médica.

Fight breaks out at the Bad Bunny concert in Dallas last night pic.twitter.com/KIVvO0nr4x

— Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) May 3, 2024