Casi como una advertencia de que la pandemia no ha acabado, el expresidente de norteamericano, Barack Obama, anunció que dio positivo a Covid durante este domingo.

“Acabo de dar positivo por Covid. Tuve la garganta áspera desde hace un par de días, pero por lo demás me siento bien“, comenzó diciendo en la red social.

“Michelle y yo estamos agradecidos de estar vacunados y de haber recibido la dosis de refuerzo“, aseguró el exmandatario, para luego aclarar: “ella ha dado negativo en la prueba”, aseguró.

“Es un recordatorio para vacunarse si aún no lo ha hecho, incluso cuando los casos disminuyen”, finalizó Obama en la publicación sobre su diagnóstico positivo a Covid.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022