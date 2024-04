Vallejo recalcó que proyectos como las RUF son importantes, pero dijo que "eso no significa legislar en caliente y a matacaballo".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el tema de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), donde la diputada Maite Orsini, a nombre del Frente Amplio, no dio la unanimidad para que se vote hasta total despacho.

“Yo diría dos cosas, primero, estos no es un tema solo de formas. Nosotros presentamos estos proyectos, el Ministerio de Seguridad, el 2021, o sea, lleva harto tiempo en el Congreso, el de Reglas de Uso de la Fuerza, el año pasado. El Gobierno siempre ha presentado esto con sentido de urgencia, falta que el Parlamento avance, efectivamente más rápido, pero también de manera razonable”, sostuvo la secretaria de Estado en conversación con Mesa Central de Tele13 Radio.

En este sentido, Vallejo explicó que “una cosa es que se tramiten hasta total despacho y otra cosa es que estén en tabla”.

“Nosotros esperamos que se pueda poner en tabla esta semana, si no ya la próxima, porque le falta muy poco para avanzar, y en eso se ha hecho un trabajo muy de detalle, muy de manera responsable en crear esta figura, para que la agenda de seguridad la tome, un ministerio especializado con dedicación exclusiva y lo saquemos de esta discusión, siempre como política contingente, que es lamentable que no ayuda en avanzar”, precisó la secretaria de Estado.

“Pero además, en materia de trámite legislativo, nosotros necesitamos que esto se discuta rápido, lo hemos solicitado con sentido de urgencia, pero también de manera responsable y con acuerdos”, recalcó Vallejo.

Asegurando que “hay que generar un equilibro, no se trata de sacar en dos horas, 200 indicaciones”.

Reglas de Uso de la Fuerza

Al preguntarle si apoya lo que hizo la diputada Orsini ayer, Vallejo dijo que “nuestra posición como Gobierno es que esto se discuta y se discuta bien”.

“En Reglas de Uso de la Fuerza, no había avanzado nada en todo este tiempo, a pesar de las urgencias de Gobierno. Hoy día se suspende la semana distrital, nosotros lo valoramos, pero eso no significa que después de no haber discutido prácticamente o avanzado nada en el proyecto, se pretenda sacar 200 indicaciones en una hora, sin una discusión”, comentó la vocera de Gobierno.

Vallejo señaló que aquí tenemos “un tema que define los marcos de actuación de las Fuerzas Armadas, del Ejército, frente a los temas de seguridad”.

“El Ejecutivo, en la discusión del año pasado, recogió opiniones de los distintos parlamentarios, por ejemplo, de la oposición (…)”, recordó la vocera.

Para la ministra esto se debe discutir bien. “O sea, estamos tratando de generar acuerdos en esto, para tener unas Reglas de Uso de la Fuerza que como país consideremos que cumplen su función y que recojan el debate y las inquietudes de todos los sectores políticos para el mejor actuar de las Fuerzas de Orden, y en este caso de las Fuerzas Armadas para enfrentar los temas de seguridad”, indicó.

Pese a que manifestó que estos proyectos son importantes y que hay que sacarlos con sentido de urgencia, la ministra indicó que “eso no significa legislar en caliente y a matacaballo, porque el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad”.