Una jugada que abrió la polémica en la fecha N°10 del Campeonato Nacional fue la ‘supuesta’ mano de Marcelo Díaz ante Huachipato, acción que pudo modificar el trámite del compromiso que finalizó 4 a 0 a favor de la U.

La jugada dio mucho que hablar y diversos entes relacionados a ambos equipos, como también comentaristas deportivos, se dieron el tiempo para revisar una y otra vez la jugada, pero finalmente, el árbitro principal del partido, Piero Maza, salió al paso de las diversas posturas.

Fue en conversación con ESPN Chile que el úmpire reconoció que “es una jugada que no es fácil, bastante difícil en la rapidez del juego. Fue de milésimas de segundos, pero por el ángulo que tenía y la cercanía en el momento que veo la situación, no me parece a priori”.

“Veo que la pelota va tocada por Marcelo Díaz y rápidamente hay una mano. Me quedo con el feeling de la primera sensación, que Díaz juega el balón, y lo demás es un rebote rápido”, indicó Maza.

“Mano clara, no sancionable”

Fue ahí donde sentenció que “viendo la jugada después, y con consideraciones técnicas que es lo que siempre defendemos (…) me doy cuenta que era una mano, clara, no sancionable por consideración técnica”.

“Es una mano muy clara, entonces generalmente es difícil explicar con consideraciones técnicas de por qué no sancionamos. Partimos de la base que Díaz es quien juega el balón y eso da la consideración madre a esto. Es él quien juega el balón, va siempre con el brazo en la misma posición”, añadió.

Para aclarar el punto de la mano “natural” y la “antinatural”, Piero Maza reveló que “cada jugada tiene su contexto. Eso hace sabroso el ingrediente que cada contexto cambia”.

“Cada situación tiene un contexto. Antinatural es que los jugadores vayan con los brazos atrás, no es parte de la mecánica cubrirse por miedo que el balón le pegue en un codo… por lo mismo estamos trabajando, vemos videos y situaciones para mejorar el análisis“, deslizó.

Por último, aseguró que “no me parece extraño que cause debate, es una mano muy clara, pero por consideraciones no es sancionable. Nunca tuve dudas que no era penal”.

Revisa las declaraciones de Piero Maza tras la jugada de Marcelo Díaz

