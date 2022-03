Un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard estudiaron a pacientes del Hospital General de Massachusetts que estuvieron contagiados con Covid durante el 2020 y concluyeron que aquellos que manifestaron síntomas de diabetes lo hicieron sólo de manera temporal.

El estudio publicado en la revista Journal of Diabetes and its Complications se dió después de que los científicos observaran una relación entre el aumento de casos de diabetes en pacientes contagiados con el virus.

El estudio

De la investigación 78 sujetos que no tenían antecedentes de preexistencia de diabetes presentaron síntomas relacionados a esta afección a raíz del contagio con Covid, asegura el estudio.

El síntoma principal que produce la diabetes en pacientes con Covid sería la hiperglucemia por estrés, el cual se trataría, de acuerdo al estudio, de una condición transitoria ya que no provoca diabetes como tal.

“Creemos que es posible que la infección con COVID-19 no cause diabetes directamente, sino que pueda empujar a los pacientes con prediabetes a una diabetes franca y empujar a los pacientes con diabetes no diagnosticada al extremo, como sugieren algunos expertos”, fue lo que dijeron los investigadores en un comunicado.

La hiperglucemia sucede cuando el nivel de azúcar en sangre es alto, según describe Clínica Mayo. Algunos síntomas son aumento de la sed, visión borrosa, fatiga, dolor de cabeza y micción frecuente.

No obstante, este síntoma de la diabetes sería temporal y no permanente en el caso de los contagiados con Covid, según lo expuesto por la investigación estadounidense.