La senadora de Partido Socialista, Isabel Allende, se refirió a los dichos de su colega Fidel Espinoza (PS), quien cuestionó una posible candidatura de la ministra de Defensa, Maya Fernández, sobrina de la parlamentaria, para llegar al Senado.

La tía de la secretaria de Estado es senadora por la región de Valparaíso y no podrá competir nuevamente en las elecciones de 2025.

Según consignó La Tercera, al interior del PS, la senadora ha propuesto a su sobrina como el posible nombre para ocupar el escaño que ella dejará.

En este sentido, el senador Espinoza, en conversación con El Mercurio de Valparaíso, dijo que la ministra Fernández está en su legítimo derecho de postular, “pero la senaturía no puede ser una monarquía hereditaria”.

Al preguntarle si ve “intenciones monárquicas” en la senadora Allende, Espinoza manifestó que “la senaturía no pertenece a nadie en particular dentro del PS, no están los tiempos para que algunos crean que los cupos son hereditarios o forman parte de la familia. Vamos a exigir un proceso en que los socialistas de la región tengan mucho que decir y opinar: Son decisiones que deben tomarse en las regiones, porque son sus militantes los que después deben lidiar con los senadores”.

“La ciudadanía está cansada que se impongan candidatos. Quien llegue al Senado en Valparaíso debe contar, sobre todo, con la legitimidad política que le permita ejercer su rol. Una parlamentaria en ejercicio no puede definir a su sucesora, eso no funciona en las democracias. Ya no estamos en tiempos donde las redes familiares o de amistad estén por sobre la meritocracia”, precisó el parlamentario.

Isabel Allende critica a Espinoza

A través de una declaración pública, la senadora indicó que “el senador Fidel Espinoza ha ofendido gravemente a nuestra familia, la familia Allende, la familia del Presidente Salvador Allende”.

“Lo ha hecho al agraviar a la ministra Maya Fernández, negándole cualquier mérito para ocupar su actual cargo o eventualmente para postular a otro si así se resolviera según las normas y procedimientos democráticos existentes”, sostuvo la legisladora.

A juicio de la senadora, “todo lo atribuye -el senador- al supuesto uso de privilegios hereditarios. Nada más lejos de lo que pensamos y de lo que hacemos”.

“Para nosotros el legado del Presidente Allende no es fuente de privilegios, sino de obligaciones y deberes. Obligaciones de servicio a nuestro país, a nuestro pueblo y por cierto a nuestro partido, el Partido Socialista de Chile”, precisó Isabel Allende.

Finalmente, para la senadora, “los valores de dignidad, equidad y la defensa de la democracia, así nos obligan y comprometen con nuestra gente y con Chile, valores que al parecer el senador ignora”.