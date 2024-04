Mariela Sotomayor vivió tensos momentos durante el último capítulo de “¿Ganar o Servir?“, tras sostener más de un tenso roce con Camila Recabarren.

Tras recordar momentos del episodio anterior, pudo verse cómo Sotomayor discutía con Recabarren en medio de una dinámica en el patio de la casa-estudio. “Te juro que te vas a arrepentir de meterte conmigo (…), después en farándula andas hablando hueás (sic), ¿por eso crees que te tengo miedo?”, le soltó Camila a Mariela.

“La vas a pasar terrible de mal entonces si me vienes a amenazar (…), para hacer farándula se hace la chora, pero aquí se ven los gallos“, continuó la exMiss Chile, quien fue tachada de “ordinaria” por Sotomayor.

Mariela Sotomayor y su discusión con Camila Recabarren

Tras ello, y durante el capítulo de este lunes, la tensión entre ambas participantes siguió presente, pues la periodista terminó llorando en la pieza de los sirvientes -junto a Faloon y Recabarren- por sentir que habían ofendido su profesión.

“Yo no soy de abrazar ni nada de eso, pero sí no quiero que estés mal. Podemos discutir, pero no quiero que te afecte“, le dijo Camila a Mariela al verla llorando. “Lo único que te pido es que no te metas con mi profesión y con mi trabajo, porque eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo acá”, le contestó la comunicadora.

A ello, la modelo respondió con risas. “Tu profesión es meterte en la vida de los demás”, le dijo, haciendo que Sotomayor se pusiera seria nuevamente. “¿Tú sabes cuántos años llevo yo trabajando en farándula?”, lanzó la reportera.

“Caleta, por eso. Caleta de años metiéndote en la vida de los demás, ¿y cuánto daño han hecho? Y yo embarazada me hicieron (garabato censurado)“, soltó Recabarren.

“Si tú vas a cobrar venganza conmigo por todas las cosas que ha dicho un millón de periodistas y gente de ti, yo no te lo voy a permitir“, le contestó la exPrimer Plano. “No te vengas a hacer la santurrona entonces”, continuó la exMiss Chile.

“Yo no soy ninguna santurrona y no tengo que demostrártelo ni a ti ni a nadie, pero con mi profesión no te metas“, prosiguió Mariela, para luego abandonar la habitación y conversar en el patio con Blue Mary, quien le reclamó manifestándole que ella hacía lo que no le gustaría que le hicieran.