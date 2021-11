Ser diagnosticado con diabetes no es fácil. Esta condición, que afecta a más de 1,8 millones de chilenos, no sólo impacta en la calidad de vida de las personas, sino que además aumenta considerablemente su riesgo de desarrollar patologías cardiovasculares, renales, alteración de la visión y neuropatías.

Con el paso de los años, la prevalencia de la diabetes ha ido creciendo a nivel mundial. Por ello, con el objetivo de tomar conciencia sobre los cuidados y la prevención, cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes.

Actualmente, las estadísticas reflejan que es una condición cada vez más masificada y pocos saben realmente de qué se trata. A continuación, te explicamos en qué consiste la diabetes.

La diabetes se inicia cuando el páncreas no es capaz de producir suficiente insulina, la hormona encargada de regular la cantidad de glucosa o azúcar en la sangre.

Existen dos variables en esta enfermedad. La diabetes tipo 1 tiene un origen genético, por trastornos autoinmunes, ambientales o traumáticos, y por lo general es diagnosticada a temprana edad. Diabetes Tipo 2, por su parte, suele comenzar como resistencia a la insulina, puede darse a cualquier edad y responde a hábitos de vida poco saludables.

Precisamente, las personas obesas, con sobrepeso, sedentarias o fumadoras están más propensas a sufrir la diabetes tipo 2, que afecta al 90-95% de la población que tiene esta enfermedad.

Orina frecuente, sed excesiva, pérdida de peso involuntaria, sensación de hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies y heridas de lenta curación son los síntomas más frecuentes para diagnosticar esta enfermedad. Y aunque por lo general se presentan de forma muy evidente, siempre es recomendable estar atento, sobre todo si existen factores de riesgo.

Consejos para controlar la diabetes

Es clave para una persona con diabetes o prediabetes aprender cómo alimentarse. El manejo con un nutricionista o diabetólogo permite llegar a determinar la Terapia Médica Nutricional (TMN) apropiada, que la persona pueda mantener en el tiempo.

En palabras sencillas, la recomendación general es respetar los tiempos de comida, vale decir, no saltarse el desayuno, realizar por lo menos tres comidas al día e incluir colaciones. Además, incorporar variedad de alimentos, ojalá elegir aquello que sean ricos en fibra, además de los carbohidratos adecuados, todo en porciones pequeñas.

Es importante complementar la nutrición con fórmulas de alimentación especializadas, que dentro de sus características está contar con carbohidratos de lenta absorción que ayudan al control glicémico, evitando alzas o caídas de la glucosa en la sangre durante el día. Pero lo más importante es siempre consultar con su médico.

En relación a la actividad física, la Asociación Americana de Diabetes recomienda 30 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada a vigorosa al menos cinco días a la semana, o un total de 150 minutos por semana.

Tener diabetes no significa no poder seguir con tu vida como la conoces, significa incluir nuevos hábitos saludables, como una alimentación balanceada y hacer ejercicio a diario. Así podrás mejorar tu calidad de vida y no perderte de nada.

Si crees que puedes tener diabetes, consulta con tu médico de confianza.