En junio del año pasado, la periodista británica Claire Muffett-Reece comenzó a sentir los molestares típicos de un resfrío y mucho letargo. No le dio importancia, y el 19 de ese mes, se fue a dormir temprano. No obstante, a la mañana siguiente todo cambiaría: estaba inconsciente y al despertar en el hospital había perdido 20 años de recuerdos.

Según relató la mujer de 43 años, al ver que no reaccionaba esa mañana, su esposo Scott decidió llevarla al hospital donde le diagnosticaron una grave enfermedad: encefalitis.

“A la mañana siguiente, Scott intentó despertarme, pero no me moví. Me llevaron en ambulancia al Hospital Broomfield de Chelmsford, donde padecí convulsiones. Me conectaron a un respirador”, indicó la mujer que vive en el condado de Essex (Inglaterra) en un artículo que ella misma escribió para The Sun titulado: “Me desperté y había olvidado 20 años: tuve que llorar por familiares muertos nuevamente y no podía recordar los cumpleaños de mis hijos”

Una semana después, fue trasladada al Royal London Hospital para recibir atención más especializada. Allí confirmaron que se trataba de encefalitis, consignó La Vanguardia.

“Los neurólogos confirmaron que mi cerebro se encontraba inflamado debido a una encefalitis, probablemente causada por un virus que me había infectado. A Scott y a mis padres les dijeron que se prepararan para lo peor”, afirmó.

La mujer estuvo 16 días conectada a soporte vital en terapia intensiva, y en total estuvo 5 semanas en el hospital, periodo en el que tuvo alucinaciones y convulsiones.

“Alucinaba, deliraba bastante en esa etapa, lo que es bastante normal si has estado conectado a un respirador. Ahora hay que reírse de ello, le decía a cualquiera que quisiera escuchar que Phil Collins era mi primo… Obviamente no lo es. Pensé que había avispas en el techo o que las moscas se metían en mis oídos. Fue muy extraño”, señaló Claire.

La mujer perdió 20 años de recuerdos

Cuando despertó en el hospital, su familia notó que su memoria no estaba bien. Comenzó a preguntar por sus gatos que habían muerto hace mucho. Fue ahí que notaron que la mujer perdió unos 20 años de recuerdos.

Si bien Claire pudo reconocer a su esposo e hijos, no recordaba haber dado a luz, su boda, fechas de cumpleaños ni los intereses de los niños. De hecho, al mirarse al espejo desconoció sus arrugas.

“A partir de ahí, quedó claro que se me habían desvanecido unos 20 años de recuerdos”, reveló.

Tampoco se acordaba de la pandemia, el atentado a las Torres gemelas del 11 de septiembre de 2001 y una serie de momentos históricos. “Fue aterrador descubrir acontecimientos que cambiaron el mundo y que no podía recordar”, expresó.

“Los neurólogos me explicaron que la pérdida de memoria era un efecto secundario habitual de la encefalitis, y que no existía garantía de que la recuperaría”, se lamentó.

Las otras consecuencias que sufrió Claire Muffett-Reece

Además de la pérdida de memoria, Claire debió lidiar con otros síntomas como el cansancio extremo y la debilidad. Tras unos pocos pasos se cansaba y su marido tenía que ayudarla hasta a vestirse.

“Me sentía impotente y confundida cuando mi familia confirmó que estaba más irascible de lo normal, lo cual era un efecto secundario de mi lesión cerebral”, contó.

Aunque hoy ya está mejor, aún vive con las secuelas de la encefalitis. No puede dormir bien y su memoria a corto plazo también se vio afectada.

“Me despierto con dolores en los nervios y picores. Me despedí del carné de conducir por dos años y no puedo cocinar sola por si me da una convulsión”, aseguró.

Si bien pudo retomar su trabajo, ha sido más difícil de lo que esperaba. “Mi carrera está volviendo a empezar poco a poco, y fue un alivio darme cuenta de que no me olvidé cómo escribir cuando entrevisté a algunas celebridades, ¡aunque tuviera que buscar en Google quiénes eran!”, confesó.

“En cuanto a mis recuerdos perdidos, todavía hay una mínima posibilidad de que retornen, pero si no, tendré que crear muchos nuevos y felices”, puntualizó.

Síntomas de encefalitis pueden confundirse con un resfrío o gripe

Desde el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por su sigla en inglés), indicaron la encefalitis es una enfermedad poco común, pero que puede llegar a ser grave. “Puede poner en peligro la vida y requiere tratamiento urgente en el hospital. Cualquiera puede verse afectado, pero los más jóvenes y los mayores son los que corren más riesgo”, advirtieron.

“La encefalitis comienza a veces con síntomas similares a los de la gripe. Los síntomas más graves aparecen a lo largo de horas, días o semanas, e incluyen: confusión o desorientación, convulsiones o ataques, cambios de personalidad y comportamiento, dificultad para hablar, debilidad o pérdida de movimiento en algunas partes del cuerpo y pérdida de conciencia”, explicaron.

Respecto a las causas, señalan que pueden ser provocada por virus. “Podría ser causada por infecciones víricas, como el virus del herpes simple o varicela; un problema con el sistema inmune, que ataca por error al cerebro provocando su inflamación; o infecciones bacterianas o fúngicas. Algunos tipos de encefalitis son transmitidos por mosquitos (como la encefalitis japonesa), garrapatas (como la encefalitis transmitida por garrapatas) y mamíferos (como la rabia). No se puede contraer la encefalitis de otra persona”.