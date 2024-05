Bad Bunny lleva a cabo una extensa gira, la cual ha estado marcada por varios hitos. No obstante, su último show en Dallas no dejó a nadie indiferente, ya que en el estadio se produjeron peleas múltiples de fans.

Así lo dio a conocer TMZ, que mostró como grupos de personas se empezaron a golpear en pleno estadio American Airlines Center, mientras el ‘Conejo Malo’ lo daba todo.

Se trató de seguidoras del artista, que tuvieron peleas simultáneas en el sector de la platea del recinto.

Las disputas se extendieron por varios minutos, hasta que la seguridad del lugar debió intervenir para retomar el control.

Todo esto ocurrió mientras Bad Bunny seguía entregando parte de su repertorio, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Chicks beating the hell out of each other for a second time at the Bad Bunny concert in Dallas pic.twitter.com/2UQsZ4Ha6W

— Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) May 5, 2024